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Задолженность по зарплате в РФ выросла до 3 млрд рублей
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Задолженность по зарплате в России в апреле выросла до 3 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Задолженность по зарплате в России на 1 мая 2018 года составила 3,001 млрд рублей, что на 4,9%, или на 141 млн рублей выше показателя на 1 апреля, сообщается в материалах Росстата.
Задолженность по заработной плате на 1 мая 2018 года имелась перед 48,2 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 41% — работники обрабатывающих производств; 23% — строительства; по 10% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок и транспорта; 5% — добычи полезных ископаемых.
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 969 млн рублей (32,3%), в 2016 году и ранее — 1,15 млрд рублей (38,2%).
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