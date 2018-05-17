Цены на жилье вновь пошли в рост — первые за несколько лет

Второй квартал принес вторичному рынку жилья явное оживление. Спрос на квартиры этого сегмента заметно вырос. Увеличивается число сделок с привлечением ипотечных средств. Наметилось повышение цен, пишет "Российская газета" , ссылаясь на экспертов рынка.

Москве при этом цены на вторичное жилье по-прежнему не растут. «В столице продолжается строительный бум и новостройки составляют „вторичке“ серьезную конкуренцию. Вторичные квартиры могут стоить дороже, если имеют удачное расположение — в престижном районе или рядом с метро, например», — поясняет Павел Луценко. Рост останавливает и массовое предложение от застройщиков квартир с отделкой. Раньше вторичное жилье покупали те, кто не готов был делать ремонт, теперь же и они выбирают новостройки.

"Главным стимулом оживления вторичного рынка стало снижение ипотечных ставок, которые теперь оказались сопоставимы с процентами по кредитам на первичном рынке", — говорит Мария Литинецкая , управляющий партнер компании «Метриум». По итогам 1-го квартала 2018 года средневзвешенная ставка на приобретение квартир на вторичном рынке составила 9,77 процента, на первичном — 9,54 процента.

Количество ипотечных сделок на покупку «вторички» уже превысило число таких сделок на первичном рынке. Всего за первый квартал, по данным ЦБ, было выдано 299 тысячи ипотечных кредитов, 221 тысяча на вторичное жилье, а на первичное 78 тысяч, что почти в три раза меньше. В денежном выражении разница больше, чем в два раза. На покупку вторичного жилья было выдано ипотечных кредитов на сумму 404 миллиона рублей, а первичного — 177 миллионов рублей.

В апреле интерес к недвижимости подогрели и скачки курса валют, отмечают эксперты «РГ».