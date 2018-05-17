В Нижегородской области вырос размер автокредита 

В Нижегородской области за I кв. 2018 года продолжился рост среднего размера автокредита — до 622,967 тысяч рублей против 478,976 тысяч рублей в 2015 году (рост — 30,1%). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании обработки данных 4000 кредиторов, передающих сведения в Бюро.
В России за три года размер кредита превысил 700 тысяч рублей. Увеличившись на 123,8 тысячи рублей (21,4%). За аналогичный период цена автомобилей выросла всего на 15,7%.
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