Свои рейтинги: Россия выставит оценку Западу

Российские рейтинговые агентства «прорубают» окно в Европу. АКРА купило рейтинговое агентство в Словакии и теперь рассчитывает занять «заметное положение» на рынке Европы. Но в Старом Свете в этой сфере работают сотни мелких компаний, а потеснить большую тройку им так и не удалось, отмечают эксперты.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) купило словацкое рейтинговое агентство ERA, специализирующееся на присваивании рейтингов региональных и муниципальных органов власти.

Как рассказала глава АКРА Екатерина Трофимова на брифинге для журналистов, в целом АКРА рассчитывает «занять заметное положение на рейтинговом рынке в Центральной и Восточной Европе». То есть потеснить в регионе большую тройку рейтинговых агентств: Standart & Poor's, Fitch и Moody's.

Рейтинги словацкого агентства «включены в официальный европейский меппинг, то есть используются в регуляторных целях», подчеркивает Трофимова

Сейчас рейтинговое агентство ERA поддерживает только два публичных рейтинга. Как объясняют в АКРА, это связано с длительной подготовкой агентства к продаже. Предварительный размер инвестиций, который готовы сделать АКРА в агентство в ближайший год-полтора, составляет 100-150 тысяч евро.

«Европейский регулятор для размещения ценных бумаг советует иметь два рейтинга, один из которых получен не в агентствах большой тройки. При этом есть обязанность вести документооборот, который объяснял бы процедуру выбора рейтингового агентства», — поясняет Екатерина Трофимова.

Покупка ERA открывает перед АКРА теоретически возможность даже работать на рынке США

Приход на международный рынок с помощью приобретения актива является распространенной практикой, точно так же в свое время поступали европейские банки, покупая небольшой бизнес в России и далее на его базе развивая собственный, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

По словам управляющего партнера рейтингового агентства НРА Павла Самиева, на мировом рынке сохраняется доминирование большой тройки, хотя и в Европе, и в США, и в Азии стимулировали появление других рейтинговых агентств. Однако до сих пор на тройку приходится свыше 80% всех рейтингов долговых обязательств в мире.

«Интересно, что в России ситуация обратная: у нас большая тройка рейтинговых агентств официально не аккредитована», — отмечает Самиев.

Сейчас агентства S&P, Moody's и Fitch представлены в России в виде филиалов, и их рейтингами могут пользоваться иностранные инвесторы.

О необходимости развития российских рейтинговых агентств чиновники заговорили после того, как международные агентства понизили рейтинг России до спекулятивного уровня.

Теоретически, национальные, то есть российские, агентства должны были принести на рынки равновесие в связи с действиями большой тройки при присвоении рейтингов российским эмитентам на волне санкционного противостояния в 2014–2015 годах.

Однако к качеству рейтингов российских агентств и методики их оценки у ЦБ также возникли вопросы. Согласно принятому в 2015 году закону «О рейтинговых агентствах» (222-ФЗ), для оценки российских эмитентов, ценных бумаг и финансовых инструментов применяются исключительно кредитные рейтинги по национальной шкале, присвоенные аккредитованными ЦБ рейтинговыми агентствами. Первым рейтинговым агентством, которое получило аккредитацию ЦБ в 2016 году, стало как раз Аналитическое кредитное агентство (АКРА), созданное в 2015 году по инициативе Банка России. Следующим рейтинговым агентством, которое получило аккредитацию ЦБ, стал «Эксперт РА». Остальные российские рейтинговые агентства так и не смогли получить признание ЦБ.

«Вряд ли российское рейтинговое агентство в силу специфики нашего рынка и его объема может предоставить какие-то уникальные наработки на международный рынок. В Европе работают десятки рейтинговых агентств, и даже безотносительно того, что АКРА — российское рейтинговое агентство, хотя в текущей ситуации это явно не плюс, конкуренция там очень жесткая», — говорит Павел Самиев.

Сейчас конъюнктура европейского или американского рынка имеет довольно сложноподчиненную структуру, практически полностью эта ниша занята крупными рейтинговыми агентствами с мировыми именами, и деятельность АКРА в международном контексте может иметь успех лишь в небольших областях на не самых популярных позициях, соглашается Жарский.

В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» в ближайшее время не готовы покорять Европу. Как заявил «Газете.Ru» гендиректор «Эксперт РА» Сергей Тищенко , «на текущем этапе у агентства очень большой объем работы на внутреннем рынке, и его потенциал пока не исчерпан».

«Мы рассматривали варианты открытия представительств в Европе, но мы подходим к этому вопросу очень прагматично. Как показал наш анализ, открытие такого представительства не будет рентабельным на горизонте трех и более лет, в такой ситуации для нас сейчас более интересно налаживание партнерских отношений с действующими игроками за рубежом для обмена опытом и практикой», — добавил он.

В 2015 году европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) аккредитовывало представительство «Эксперт РА» в Германии — Rating-Agentur Expert RA GmbH. Тогда оно стало первым агентством, зарегистрированным ESMA, с конечным собственником из России. Однако сейчас структура собственности агентства сменилась, и оно уже не является представительством «Эксперт РА».

Агентства большой тройки приход российского агентства на международный рынок оставили без комментария. «Мы не комментируем деятельность других рейтинговых агентств», — заявили «Газете.Ru» в Moody's. При этом агентство «одобряет конкуренцию, базирующуюся на качестве присваиваемых рейтингов». «Мы считаем, что рынок выигрывает от наличия различных мнений о кредитоспособности эмитентов», — сказали в агентстве.