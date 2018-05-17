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Красноярский край среди лидеров по стоимости литра бензина в СФО
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Красноярский край среди лидеров по стоимости литра бензина в СФО 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
С середины апреля в Красноярском крае наблюдается рост цен на нефтепродукты: за пять недель их цена увеличилась на 3,7%, сообщает Красноярскстат.
Красноярский край занимает 4 место по дороговизне бензина в СФО, хотя ещё в год назад нефтепродукты в крае были самыми дешёвыми в стране после Горно-Алтайска. Но уже в марте 2017 года наш регион был в лидерах по росту цен.
Так, средняя цена на самую популярную марку бензина в крае АИ-92 — 38,6 рублей за литр, АИ-95 — 40,6, АИ-98 — 45, дизельное топливо — 44,1 рублей за литр.
Самое дорогое топливо в Иркутской области: АИ-92 можно купить в среднем 39,9 рублей, на втором месте Тыва — 39,6, на третьем — Забайкальский край — 38,9. Самый дешёвый бензин по-прежнему в Горном Алтае — 37,8 рублей за литр.
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