Красноярский край среди лидеров по стоимости литра бензина в СФО

С середины апреля в Красноярском крае наблюдается рост цен на нефтепродукты: за пять недель их цена увеличилась на 3,7%, сообщает Красноярскстат.

Красноярский край занимает 4 место по дороговизне бензина в СФО, хотя ещё в год назад нефтепродукты в крае были самыми дешёвыми в стране после Горно-Алтайска . Но уже в марте 2017 года наш регион был в лидерах по росту цен.

Так, средняя цена на самую популярную марку бензина в крае АИ-92 — 38,6 рублей за литр, АИ-95 — 40,6, АИ-98 — 45, дизельное топливо — 44,1 рублей за литр.