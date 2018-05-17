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Лекарства-дженерики будет проще выпускать в России
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Лекарства-дженерики будет проще выпускать в России 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Регистрировать и выпускать в России аналоги зарубежных лекарств — так называемые дженерики станет легче. Проект соответствующих правительственных поправок в Закон «Об обращении лекарственных средств» Госдума планирует рассмотреть на заседании 17 мая.
Сейчас в России нельзя производить на одной и той же площадке препарат с одинаковым международным непатентованным наименованием, но разными торговыми названиями. Если документ вступит в силу, то это ограничение будет снято. Иностранные производители смогут при госрегистрации лекарственного препарата предоставлять копию решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о проведении инспектирования. Таким образом, регистрация и экспертиза лекарств, производимых за рубежом и в России, будет проходить параллельно.
В кабмине рассчитывают, что после того, как документ вступит в силу, сократятся сроки доступа иностранных медикаментов на российский рынок, а также будет развиваться их контрактное производство в стране.
Заключив контракт с иностранным производителем, отечественные фармацевты получат возможность выпускать, помимо собственной продукции, аналоги зарубежных лекарственных препаратов.
Законопроект внесён в Госдуму 29 ноября 2017 года, принят палатой в первом чтении 19 января, а 10 мая — во втором.
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