Пушков пошутил о размере взноса Украины в Совет Европы 

400 тыс.долларов, которые Киев намерен внести в бюджет Совета Европы, не спасут СЕ: не компенсируют потери от неучастия России в работе ПАСЕ и от сокращения взноса Турции. Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборшиц, части технических служб и на туалетную бумагу. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 мая 2018 г.