Пушков пошутил о размере взноса Украины в Совет Европы 

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своем твиттере, что взноса Украины в Совет Европы хватит на оплату работы уборщиц и покупку туалетной бумаги.
"$400 тыс., которые Киев намерен внести в бюджет Совета Европы, не спасут СЕ: не компенсируют потери от неучастия России в работе ПАСЕ и от сокращения взноса Турции. Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборшиц, части технических служб и на туалетную бумагу", — написал Пушков.
400 тыс.долларов, которые Киев намерен внести в бюджет Совета Европы, не спасут СЕ: не компенсируют потери от неучастия России в работе ПАСЕ и от сокращения взноса Турции. Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборшиц, части технических служб и на туалетную бумагу. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 мая 2018 г.
Ранее политик прокомментировал инцидент на украинском телеканале "Прямой", где появилась надпись о том, что президент Украины Петр Порошенко присутствовал при подписании акта о капитуляции Германии. Пушков иронизировал, что если информация телеканала верна, то украинскому лидеру в данный момент 93-95 лет.