Чешский бизнес заинтересовался Крымом

Инвесторы из Чехии заявили о готовности к реализации совместных проектов с Крымом , сообщил глава Корпорации развития Республики Крым Николай Сапрунов.

Сапрунов провел рабочую встречу с представителями торговой палаты Чехии, где стороны обсудили возможность реализации совместных проектов в сфере ЖКХ, энергетики, строительства и сельского хозяйства.

"Мы запланировали встретиться дополнительно с нашими европейскими партнерами, чтобы более детально обсудить реализацию проектов и изучить их предложения", — сказал Сапрунов, слова которого приводит пресс-служба корпорации.

На встрече также поднимали вопросы доступного кредитования российскими и иностранных финансовыми организациями. Отдельной темой для потенциального партнерства может стать обучение крымских предпринимателей чешскими коллегами работе на европейском рынке.