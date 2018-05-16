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Чешский бизнес заинтересовался Крымом
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Чешский бизнес заинтересовался Крымом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Инвесторы из Чехии заявили о готовности к реализации совместных проектов с Крымом, сообщил глава Корпорации развития Республики Крым Николай Сапрунов.
Сапрунов провел рабочую встречу с представителями торговой палаты Чехии, где стороны обсудили возможность реализации совместных проектов в сфере ЖКХ, энергетики, строительства и сельского хозяйства.
"Мы запланировали встретиться дополнительно с нашими европейскими партнерами, чтобы более детально обсудить реализацию проектов и изучить их предложения", — сказал Сапрунов, слова которого приводит пресс-служба корпорации.
На встрече также поднимали вопросы доступного кредитования российскими и иностранных финансовыми организациями. Отдельной темой для потенциального партнерства может стать обучение крымских предпринимателей чешскими коллегами работе на европейском рынке.
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