Чешский бизнес заинтересовался Крымом 

Инвесторы из Чехии заявили о готовности к реализации совместных проектов с Крымом, сообщил глава Корпорации развития Республики Крым Николай Сапрунов.
Сапрунов провел рабочую встречу с представителями торговой палаты Чехии, где стороны обсудили возможность реализации совместных проектов в сфере ЖКХ, энергетики, строительства и сельского хозяйства.
"Мы запланировали встретиться дополнительно с нашими европейскими партнерами, чтобы более детально обсудить реализацию проектов и изучить их предложения", — сказал Сапрунов, слова которого приводит пресс-служба корпорации.
На встрече также поднимали вопросы доступного кредитования российскими и иностранных финансовыми организациями. Отдельной темой для потенциального партнерства может стать обучение крымских предпринимателей чешскими коллегами работе на европейском рынке.