Санкции сильнее: нефть не спасет Россию

Санкции, введенные против России в апреле, уже привели к снижению курса рубля к доллару почти на 11%. И это при том, что цены на нефть за это время выросли на 10%. Если стоимость барреля в ближайшее время просядет, то курс доллара и вовсе может уйти выше 70 рублей за американскую валюту, а инфляция вновь станет двузначной, говорят эксперты.

Санкции, введенные в отношении России в апреле, разогнали инфляцию и ослабили российскую валюту, несмотря на рост цен на нефть. В дальнейшем это приведет к разгону инфляции и отказу ЦБ от нейтрально денежно-кредитной политики, отмечается в новом выпуске «Мониторинга экономической ситуации в РФ» РАНХиГС

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.

Это решение привело к серьезной волатильности на российском рынке.

За апрель рубль обесценился по отношению к доллару на 10,8%, опустившись до 63,5 рубля за американский доллар в связи с введенными в начале апреля жесткими санкциями со стороны США, отмечают эксперты РАНХиГС. При этом ослабление рубля произошло на фоне высокой цены на нефть. В апреле цены на нефть выросли на 10,2% до $74,6 за баррель.

«Нарастание геополитической напряженности способно стать фактором дальнейшего снижения курса рубля, которое может усугубиться при падении цен на энергоносители», — предупреждают эксперты.

Апрельское ослабление курса рубля уже привело к разгону инфляции и отказу ЦБ от снижения ключевой ставки на прошлом заседании совета директоров, который в конце прошлого месяца оставил ключевую ставку в 7,25% неизменной.

«Приостановка постепенного смягчения монетарной политики связана с нарастанием неопределенности относительно дальнейшего развития геополитической и экономической ситуации, а также повышением инфляционных рисков в результате обесценения рубля в апреле 2018 года. По итогам апреля инфляция составила 0,4% (0,3% в апреле 2017 года), а в годовом выражении она достигла 2,4%», — пишут в РАНХиГС.

В целом длительный период смягчения денежно-кредитной политики подходит к концу. По оценкам ЦБ, нейтральный уровень ключевой ставки составляет 6–7%, однако в условиях значительных рисков новых внешних шоков его достижение вполне может растянуться на 1,5–2 года, заключают эксперты РАНХиГС.

Нетипичное поведение рубль демонстрировал еще в 2014 году, когда цена на нефть была еще высокой, говорит инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский

«Это было связано с тем, что российская экономика начала показывать первые признаки «перегрева»: нефтяные доходы бюджета уже не могли привести к сопоставимому росту ВВП, и рубль начал показывать первые признаки «боязни высоты», хотя цены на нефть продолжали рост», — вспоминает эксперт.

Рубль действительно ведет себя сейчас нетипично по отношению к цене на нефть, отмечает и эксперт БКС Брокер Сергей Гайворонский. При этом, по его словам, такая же ситуация наблюдалась не только в 2014 году, но и в ноябре 2017 года.

«Тогда падали синхронно все валюты развивающихся рынков, реагируя на первый за долгое время серьезный отток капитала из рисковых активов. Инвесторы опасались более жесткой политики ФРС после ухода Йеллен. Корреляция нефти и рубля на некоторое время тогда также пропадала. То есть нефть на какое-то время перестала, в глазах инвесторов, быть важным фактором для определения курса рубля», — поясняет он.

При этом, по мнению ведущего аналитика Amarkets Артема Деева , только благодаря высоким ценам на нефть, девальвация рубля остается на данный момент контролируемым процессом.

«Если цены на нефть просядут (а сейчас есть риски развития такого сценария), то ослабление рубля станет уже естественным процессом, как это было в 2014 году. Спекулянты очень быстро задерут курс выше 70 рублей за доллар, а инфляция достигнет двухзначного уровня», — говорит Артем Деев.

В этой ситуации речь будет идти не о сохранении мягкой денежно-кредитной политики, а об ужесточении ДКП. ЦБ придется снова повышать ставки, говорит Деев.

На днях заместитель министра финансов США Сигал Манделкер как раз анонсировала введение новых санкций против России. По словам представителя ведомства, которую цитирует агентство Bloomberg , Вашингтон хочет заставить Россию понести «серьезные издержки в ответ на ряд злонамеренных действий». Благодаря новым ограничительным мерам представители российских элит «больше не будут защищены от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства», отмечал он.

В свою очередь генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов говорит, что поскольку инфляция в ближайшие годы будет определяться расходами бюджета из-за новых майских указов, то уровень в 4%, скорее всего, будет преодолен уже к концу этого года, а на следующий год более реальная цифра — 5-6% годовых.