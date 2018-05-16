Сбор за утилизацию автомобилей серьезно вырастет. Чего ждать от цен

С 1 апреля действуют новые ставки утилизационного сбора на легковые автомобили. В среднем они вырастут на 15 процентов, но в отдельных случаях и на 90. Насколько повысятся цены?

Рост размера утильсбора приведет к подорожанию иномарок заграничной сборки, ввозимых в Россию . При этом автопроизводителям, собирающим машины в нашей стране, этот сбор компенсирует государство.

Проиндексированный сбор на новые легковые авто с объемом двигателя до одного литра вырастет на 16 процентов. Сбор на новые легковушки с объемом двигателя один-два литра — сразу на 90 процентов, до 84 тысяч рублей, с двигателями на два-три литра он также увеличится на 90 процентов — до 126 тысяч рублей.

— Звучит, конечно, неприятно. Но 80 процентов новых иномарок, продающихся в России, здесь и собирают, — пояснил эксперт авторынка исполнительный директор компании IST Анатолий Завьялов . — Поэтому большинство покупателей иномарок перемен не почувствуют. Однако если авто собрано в другой стране, его цена вырастет в среднем на пять-семь процентов. А в премиальном сегменте — на 15–17 процентов.

Германский производитель BMW в связи с повышением ставок утильсбора ожидает роста цен на свои автомобили в России на 50–60 тысяч рублей.

Японский производитель Nissan прогнозирует подорожание только для двух своих моделей — Juke и GT-R, импортируемых в Россию.

Остальные модели — Nissan и Datsun, производимые в России, — не будут затронуты нововведением, отмечено в сообщении компании.

Корейский производитель Hyundai не планирует в ближайшее время повышать цены на автомобили в Российской Федерации в связи с повышением утильсбора.

— Это логично. Автомобильный рынок в России очень конкурентен, а платежеспособный спрос ниже, чем на Западе, — отметил Анатолий Завьялов. — Поэтому автопроизводители делают все возможное, чтобы «держать» цены. Иначе упадут объем продаж и доходы.