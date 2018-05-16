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Недельная инфляция в России снова составила 0,1%
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Недельная инфляция в России снова составила 0,1% 

Банки.ру 1 час назад
Потребительские цены в России за период с 8 по 14 мая выросли на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в среду. На этом уровне инфляция в стране держится уже 11-ю неделю подряд.
С начала месяца цены выросли на 0,2%, а с начала года — на 1,3%. В целом за май 2017 года инфляция составила 0,4%, напоминает статистическое ведомство.
«За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,3%, пшено — на 0,5%, свинину, чай — на 0,2%. Одновременно яйца куриные подешевели на 1,9%, крупа гречневая — на 0,4%, молоко пастеризованное — на 0,2%, — говорится в сообщении Росстата. — Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на огурцы и помидоры — 4,9% и 3% соответственно. В то же время капуста белокочанная стала дороже на 3,5%, морковь — на 1,5%, лук — на 1,2%, яблоки — на 0,6%». Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 1,1%.
Ранее глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявлял, что Банк России прогнозирует годовую инфляцию в мае на уровне 2,3—2,4%. По его словам, регулятор пока сохраняет прогноз по инфляции на 2018 год в диапазоне 3—4%, ожидает ее выхода на уровень 4% в конце года.
Как сообщал Росстат, в апреле потребительские цены в России выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая инфляция не изменилась по сравнению с мартовской, составив 2,4%.
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