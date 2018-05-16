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В России появятся офшоры
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Во Владивостоке и Калининграде хотят создать «российские офшоры» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство поддержало идею создания специальных административных районов в России. Они появятся в ближайшее время на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в центре Калининграда. Об этом глава кабмина Дмитрий Медведев заявил на Международном юридическом форуме в Петербурге, передает ТАСС. Премьер отметил, что это будут районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом.
«В России уже действуют территории опережающего развития с особым правовым режимом. Их довольно много, включая Свободный порт Владивосток», — сказал Медведев.
Законопроект о создании САР в России был разработан юристами Сколково, ВШЭ, двух российских юркомпаний и АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований» (ЦМСПИ). Создание особого правового статуса островов и введение налоговых льгот, по замыслу авторов проекта, предназначено не для репатриации капиталов попавших под санкции компаний, а для замещения стандартных офшоров, отмечает «Коммерсантъ».
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