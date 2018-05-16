Ещё
МЭР изменило прогноз по росту ВВП в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЭР изменило прогноз по росту ВВП в 2018 году 

Российская Газета 20 часов назад
Фото: Банки Воронежа
Минэкономразвития собирается понизить прогноз по росту ВВП в 2018 году с нынешних 2,1 процента. Предпосылкой к этому стал слабый темп экономического роста в начале года, сообщил и.о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин.
По его словам, министерство в июне-июле уточнит макропрогноз на текущий год и представит первую версию прогноза на период до 2024 года. В том числе, ожидается, что будет повышен прогноз по инфляции на текущий год.
"Инфляция у нас в базовом сентябрьском прогнозе была 4 процента — ожидается около 3 процентов. Минфин в проект поправок в бюджет заложил 2,8 процента. На основании того прогноза, который мы готовили в марте, сейчас цифра будет чуть выше 3 процентов", — пояснил Орешкин, чьи слова передает ТАСС.
Помимо этого, Минэкономразвития планирует пересмотреть среднегодовую цену на нефть в 2018 году с учетом текущего роста цен на «черное золото». Текущий прогноз — 61,4 доллара за баррель. Также будет пересмотрен и прогноз по курсу рубля, сообщил Максим Орешкин. Сейчас это 58,6 рубля за доллар.
Российская Газета: последние новости
Пушков высмеял размер взноса Украины в Совет Европы "Северный поток - 2" запустят к началу 2020 года Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном подпишут через три года
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эхо войны»: Россия потеряет 11 млн человек183
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке47
Голикова осталась без работы и заплакала251
«Почта России» ответила Макаревичу54
В Кремле отреагировали на призыв взорвать Крымский мост22
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:32
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке
Происшествия
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение