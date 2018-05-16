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Названо число бедных в России
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Названо число бедных в России 

Ведомости 1 час назад
Фото: Reuters
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 г. составила 19,3 млн человек или 13,2% населения, сообщает Росстат.
По сравнению с 2016 г. количество бедных россиян изменилось незначительно — в том году доходы ниже прожиточного минимума были у 19,5 млн человек или 13,3%.
Минимальной доля бедных была в четвертом квартале 2017 г. — 9,9% или 14,5 млн человек, максимальной — в первом квартале 2016 г. — 16% или 23,4 млн  В четвертом квартале 2017 г. величина прожиточного минимума для всего населения составляла 9 786 руб. С 1 мая 2018 г. минимальный размер оплаты труда был приравнен к прожиточному минимуму трудоспособного населения за второй квартал прошлого года, и сейчас составляет 11 163 руб.
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Комментарии89  Ещё 8 источников 
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