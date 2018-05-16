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Евро толкают к минимумам текущего года
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Евро толкают к минимумам текущего года 

News.ru 1 час назад
Единая европейская валюта находится в условиях медвежьих факторов, толкающих ее курс к новым минимумам 2018 года. В настоящее время на евро также давит разочарование ожиданиями из-за сворачивания стимулов ЕЦБ.
Давление на евро было особенно заметно в середине апреля, когда американский доллар перешел к укреплению по всему спектру рынка. Кроме того, на повышение курса доллара повлияли надежды на то, что Вашингтон и Пекин смогут договориться и избежать торговой войны.
К медвежьим драйверам, давящим на европейскую валюту, добавились еще и политические риски в Италии. Речь идет о доходности государственных облигаций, которые в среду достигли двухмесячного максимума на отметке 2% по десятилетним облигациям, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Политические эксперты заявили о планах двух партий после завершения формирования коалиционного правительства попросить ЕЦБ списать 250 млрд евро госдолга страны.
Учитывая все эти обстоятельства, в паре евро–доллар сформировались условия для продаж евро на попытках восстановления. В краткосрочной перспективе котировки могут предпринять попытки отскока после агрессивных распродаж.
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