Евро толкают к минимумам текущего года

Единая европейская валюта находится в условиях медвежьих факторов, толкающих ее курс к новым минимумам 2018 года. В настоящее время на евро также давит разочарование ожиданиями из-за сворачивания стимулов ЕЦБ

Давление на евро было особенно заметно в середине апреля, когда американский доллар перешел к укреплению по всему спектру рынка. Кроме того, на повышение курса доллара повлияли надежды на то, что Вашингтон и Пекин смогут договориться и избежать торговой войны.

К медвежьим драйверам, давящим на европейскую валюту, добавились еще и политические риски в Италии . Речь идет о доходности государственных облигаций, которые в среду достигли двухмесячного максимума на отметке 2% по десятилетним облигациям, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

Политические эксперты заявили о планах двух партий после завершения формирования коалиционного правительства попросить ЕЦБ списать 250 млрд евро госдолга страны.

Учитывая все эти обстоятельства, в паре евро–доллар сформировались условия для продаж евро на попытках восстановления. В краткосрочной перспективе котировки могут предпринять попытки отскока после агрессивных распродаж.