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Украина оценила убытки от Крымского моста
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Украина оценила убытки от Крымского моста 

Рамблер 1 час назад
Министерство инфраструктуры Украины оценило прямые убытки от строительства Крымского моста в полмиллиарда гривен в год (19 млн долларов). Об этом глава ведомства Владимир Омелян заявил агентству УНИАН.
Украина связывает материальные потери со снижением тоннажности судов, которые смогут заходить в порты Мариуполя и Бердянска, из-за ограничения высоты судов после строительства моста.
>> Крымский мост поехал
При этом, по словам Омеляна, «непрямые убытки» исчисляются миллиардами гривен. Чиновник отметил, что украинские предприятия также подсчитали убытки от строительства Крымского моста и предъявят России счет в международных судебных инстанциях.
«Этот мост — не просто мост, это инструмент по экономическому и политическому давлению на Украину, инструмент по блокировке в любую секунду Керченского пролива для судов не только с украинским флагом, но и всех стран», — добавил министр.
Движение по автомобильной части Крымского моста стартовало 16 мая. Накануне по мосту за рулем КаМАЗа проехал президент России Владимир Путин.
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