Евросоюз выделил Украине миллиард евро, но с одним условием

Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своем Twitter.

«Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины , но добавил поправку, согласно которой «состав Центральной избирательной комиссии Украины должен отражать политический баланс, представляет все политические силы, особенно те, которые представлены в Раде», — говорится в сообщении журналиста.

По информации на сайте Европарламента, средства будут предоставлены в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов.

Помощь Украине планируется выплачивать в двух траншах. Первый транш ожидается во второй половине 2018 года, второй — в первой половине 2019 года.