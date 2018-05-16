Евросоюз выделил Украине миллиард евро, но с одним условием 

Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своем Twitter.
«Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, согласно которой «состав Центральной избирательной комиссии Украины должен отражать политический баланс, представляет все политические силы, особенно те, которые представлены в Раде», — говорится в сообщении журналиста.
По информации на сайте Европарламента, средства будут предоставлены в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов.
Помощь Украине планируется выплачивать в двух траншах. Первый транш ожидается во второй половине 2018 года, второй — в первой половине 2019 года.
В марте Еврокомиссия официально запустила процедуру выделения Украине 1 млрд евро финпомощи. На Украине рассчитывали на значительно большие объемы.