ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Банк России отозвал с 18 мая 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Акцент" , являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 мая кредитная организация занимала 465 место в банковской системе РФ , говорится в сообщении регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 18 мая 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент" ПАО АКБ "Акцент", рег. № 696, Оренбургская область, город Орск (приказ Банка России от 18 мая 2018 года №ОД-1249)", — говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что бизнес-модель АКБ "Акцент" носила крайне рискованный характер, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств банка и основания для банкротства. Это создало угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России — в частности, в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Ранее ЦБ неоднократно применял в отношении ПАО АКБ "Акцент" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. В соответствии с приказом Банка России в АКБ "Акцент" назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России аннулирована лицензия на осуществление банком "Акцент" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.