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Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 1,2%
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Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 1,2% 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 16 мая — «Вести. Экономика». Потребительские цены в еврозоне в апреле выросли на 1,2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).
Фото: EPA-EFE/Paco Campos
Показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков. В марте инфляция составляла 1,3%. По сравнению с мартом потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце повысились на 0,3%. Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core), в апреле выросли на 0,7% в годовом выражении после повышения на 1% в предыдущие три месяца. Стоимость энергоносителей в апреле увеличилась на 2,6% в годовом выражении после роста на 2% месяцем ранее. Продукты питания, напитки и табачные изделия подорожали на 2,4%. В марте был зафиксирован рост их стоимости на 2,1%. Цены на услуги в апреле повысились на 1% после роста на 1,5% в предыдущем месяце. Потребительские цены в Евросоюзе в апреле выросли на 1,4% в годовом выражении и на 0,2% по сравнению с мартом.
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