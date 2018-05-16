Нажать на тормоза. Банки перестали снижать ставки по ипотеке в первом квартале

Стоимость ипотечных кредитов практически перестала снижаться в первом квартале, зафиксировали аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс». Это абсолютно новый тренд в развитии ипотечного кредитования, так как последние два года наблюдалось поступательное снижение ставок по кредитам на покупку жилья. Однако за первый квартал 2018 года снижение полной стоимости ипотечного кредита составило всего 0,3 процентных пункта по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, подсчитали в «Эквифакс». Хотя ранее был тренд на активное снижение ПСК внутри кварталов.

Подобная ситуация, очевидно, связана с приостановлением снижения ключевой ставки, на которую ориентируются банки при выборе своей процентной политики по кредитным продуктам, объясняют аналитики «Эквифакс». В 2017 году ключевая ставка снижалась шесть раз с 10% до 7,75%. В этом году Банк России снижал ставку два раза — с 7,75% до 7,25%, однако 27 апреля регулятор принял решение оставить ее на неизменном уровне (7,25%) в связи с волатильностью на рынках из-за апрельских санкций.

Банки массово снижали стоимость кредитов на покупку жилья в конце прошлого года, говорит управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов . Далее участники рынка ждали действий ЦБ, и решение регулятора в апреле сохранить ключевую ставку на текущем уровне отразится на действиях банков и во втором квартале — они также замедлили снижение ипотечных ставок, поясняет Павлов. «Как правило, банки не пересматривают свою процентную политику чаще, чем раз в квартал, поэтому во втором квартале сохраняется динамика по медленному снижению ипотечных ставок», — говорит банкир.

«Мы ожидаем, что Центробанк будет действовать осторожно при смягчении денежно-кредитной политики и, возможно, на ближайшем заседании опять сохранит ставку на текущем уровне. Что касается наличия отложенного спроса на рынке ипотеки, то количество тех, кто ожидал дальнейшего снижения ставки и не брал кредит, не так велико. Ажиотаж был, когда ставка по ипотеке опустилась ниже 10%. Мы надеемся, что геополитическая ситуация стабилизируется, волатильность снизится и мы вновь вернемся к снижению ставок», — отмечает Павлов.

По словам главного экономиста рейтингового агенства «Эксперт РА» Антона Табаха, сейчас на фоне нестабильности на рынках в апреле и решении не снижать на последнем заседании ЦБ ставку, для регулятора появляется потенциал для ее корректировки на минус 0,25 процентных пункта летом. «С другой стороны, согласно последним данным экономической статистики, рост государственных расходов вызовет всплекс инфляции во втором полугодии, и ожидания по снижению ставки стоит умерить. А сценарий повышения ставок из фантастического превращается в умеренно-вероятный. Что касается ипотеки, то сейчас можно ожидать лишь незначительного падения стоимости кредитов, в целом же население довольствуется нынешними ставками, и у банков нет необходимости делать предложение еще более привлекательным», — говорит Табах.

Несмотря на активный рост ипотечного кредитования, этот сегмент остается наименее рисковым продуктом для банковского сектора благодаря тщательной проверке заявителей и наличию имущественного обеспечения, говорится в материалах «Эквифакс». и личной мотивации заемщиков.