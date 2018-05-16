Ещё
Комитет Европарламента одобрил выделение макрофинансовой помощи Украине в €1 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В заброшенном морге Москвы нашли останки
В заброшенном морге Москвы нашли останки

Комитет Европарламента одобрил выделение макрофинансовой помощи Украине в €1 млрд 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил на заседании в Брюсселе выделение четвертой европейской программы макрофинансовой помощи Украине в €1 млрд в форме льготных кредитов.
"Программа МФП будет способствовать покрытию внешних финансовых обязательств Украины (выплате долгов) на 2018-2019 годы и будет содействовать реализации реформ в этой стране. Она будет предоставлена двумя траншами в форме среднесрочных и долгосрочных кредитов", — говорится в документе.
Это решение является частью процесса межинституционального одобрения программы в Брюсселе. Теперь оно должно быть утверждено на сессии Европарламента.
В документе подчеркивается, что выделение этих средств будет «обусловлено выполнением всех требований МВФ», а также набора политических и экономических условий со стороны Еврокомиссии, которые определены в отдельном Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины.
С 2014 года и по настоящее время Украина получила три программы макрофинансовой помощи ЕС в форме кредитов на общую сумму €3,4 млрд
ТАСС: последние новости
Ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" состоится в конце 2019-начале 2020 года Зариф: Иран и "евротройка" договорились о мерах по сохранению ядерной сделки Кабардино-балкарский трикотаж посоперничает с китайским
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдума случайно поставила Европе ультиматум132
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза107
Соловьев похвастался роскошными хоромами110
Супруга Угарова скончалась через месяц после смерти мужа1
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста59
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:18
Госдума случайно поставила Европе ультиматум
Политика
04:34
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза
Экономика Общество
00:46
Соловьев похвастался роскошными хоромами
Шоу-бизнес
04:12
Собчак похвалила Путина
Политика
03:20
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста
Политика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение