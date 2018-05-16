Комитет Европарламента одобрил выделение макрофинансовой помощи Украине в €1 млрд 

БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил на заседании в Брюсселе выделение четвертой европейской программы макрофинансовой помощи Украине в €1 млрд в форме льготных кредитов.
"Программа МФП будет способствовать покрытию внешних финансовых обязательств Украины (выплате долгов) на 2018-2019 годы и будет содействовать реализации реформ в этой стране. Она будет предоставлена двумя траншами в форме среднесрочных и долгосрочных кредитов", — говорится в документе.
Это решение является частью процесса межинституционального одобрения программы в Брюсселе. Теперь оно должно быть утверждено на сессии Европарламента.
В документе подчеркивается, что выделение этих средств будет «обусловлено выполнением всех требований МВФ», а также набора политических и экономических условий со стороны Еврокомиссии, которые определены в отдельном Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины.
С 2014 года и по настоящее время Украина получила три программы макрофинансовой помощи ЕС в форме кредитов на общую сумму €3,4 млрд