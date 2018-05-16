Квартиры в Швеции продолжают дешеветь 

По данным Ассоциации риэлторов Швеции (Svensk Maklarstatistik), цены на частные дома за аналогичный промежуток времени остались неизменными, пишет Reuters.
В сравнении с периодом с января по март 2018 года квартиры в Швеции подешевели на 1%, а частные дома сохранили стабильные цены.
Цены на жилье в Швеции росли с середины 1990-х годов, и это привело к тому, что местные домохозяйства стали одними из самых закредитованных в Европе. Власти страны, а также Ервокомиссия и Международный валютный фонд не раз предупреждали о рисках высокого уровня долга для экономики.
В последние годы правительство ужесточило правила предоставления ипотечных кредитов, чтобы охладить разгоряченный рынок.
Существует мнение, что в стране может повториться крах рынка 1990-х годов.