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Квартиры в Швеции продолжают дешеветь
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Квартиры в Швеции продолжают дешеветь 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По данным Ассоциации риэлторов Швеции (Svensk Maklarstatistik), цены на частные дома за аналогичный промежуток времени остались неизменными, пишет Reuters.
В сравнении с периодом с января по март 2018 года квартиры в Швеции подешевели на 1%, а частные дома сохранили стабильные цены.
Цены на жилье в Швеции росли с середины 1990-х годов, и это привело к тому, что местные домохозяйства стали одними из самых закредитованных в Европе. Власти страны, а также Ервокомиссия и Международный валютный фонд не раз предупреждали о рисках высокого уровня долга для экономики.
В последние годы правительство ужесточило правила предоставления ипотечных кредитов, чтобы охладить разгоряченный рынок.
Существует мнение, что в стране может повториться крах рынка 1990-х годов.
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