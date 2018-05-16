Праздник на Украине: 900 дней без газа из России

Украина подсчитала, что уже 900 дней не покупает газ у России . В 2018 году этот рекорд чуть было не сорвался: «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража должен был начать поставки, но передумал после второго судебного вердикта, обязавшего его выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд Поэтому Украина продолжает покупать в ЕС тот же самый российский газ, но по более высокой цене. Аналитики отмечают, что положение Киева еще более осложнится, после запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Укртрансгаз» (дочерняя компания «Нафтогаза Украины») сообщил 15 мая, что Украина не закупает газ у России уже на протяжении 900 дней.

«Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, как Украина пользуется возможностью обходиться без импорта газа из России», — такое сообщение появилось в твиттере компании.

Украина в ноябре 2015 года перестала закупать российский газ по действующему до конца 2019 года контракту с «Газпромом». В настоящее время «голубое топливо» страна приобретает у европейских поставщиков по «реверсной схеме», то есть, фактически, покупая у них тот же российский газ, но с наценкой.

В 2017 году поставки импортированного газа в Украину осуществлялись исключительно с европейского газового рынка, сообщал «Нафтогаз». В сравнении с 2016 годом импорт газа увеличился на 27% — с 11,1 млрд куб. м до 14,1 млрд куб. м. Сам «Нафтогаз» купил 8,7 млрд кубометров, остальное импортировали частные компании и трейдеры. Почти 61% газа попадал на Украину с территории Словакии

В этом году Украина сократила импорт газа из ЕС более чем в два раза. С января по апрель 2018-го было куплено 2,2 млрд кубометров против 4,8 миллиардов кубов за аналогичный период прошлого года.

«С начала 2018-го импорт газа из стран Европы уменьшился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так произошло благодаря значительному запасу газа в ПХГ, созданному до начала сезона отбора», — сообщал «Укртрансгаз».

На начало апреля объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) сократился с 17 до 7,5 млрд кубометров. Этот уровень считается минимальным для обеспечения нормального функционирования украинской системы ПХГ.

Опустошать хранилища «Нафтогаз» был вынужден из-за того, что «Газпром» отказался поставлять Украине газ, несмотря на декабрьское решение Стокгольмского арбитража. В конце прошлого года суд пересмотрел условия действующего контракта на поставку газа, снизив обязательства «Нафтогаза» по закупке российского газа на условиях «бери или плати» до 4 млрд куб. м в год, и привязав цену топлива к его стоимости на одном из европейских хабов. Кроме того, украинская сторона должна была выплатить «Газпрому» $2,07 млрд

Следующее решение арбитража повергло «Газпром» в шок. Транзитный контракт суд практически не тронул, обязав российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд Таким образом, газовый концерн остался должен Украине $2,56 млрд Компания отказалась платить и поставлять газ на условиях Стокгольмского арбитража. Оба решения были обжалованы, и начата процедура судебного расторжения действующих контрактов на поставку и транзит.

Процедура, начатая в марте «Газпромом», займет продолжительное время, признал глава российской компании Алексей Миллер . «Без сомнения, расторжение контрактов — это процедура не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус полтора-два года», — говорил он.

Алексей Миллер считает «асимметричным» вердикт Стокгольмского арбитража. Это решение нарушило баланс интересов сторон по двум контрактам — контракту на поставку газа на Украину и транзитному контракту.

«Мы, без сомнения, рассчитываем, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов сторон», — подчеркивал Миллер.

Сторонам также предстоит согласовать новые контракты на период после 2019 года. При этом, вероятно, что соглашение на поставку заключаться не будет, хотя Украине выгодно покупать российский газ напрямую, а не реверсом.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что прямые поставки газа из России будут выгодны для Украины, поскольку она сможет закупать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку.

«Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже», — говорил топ-менеджер украинской компании.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко поясняет, что разница между ценой, по которой Киев закупает газ в Европе, и газпромовской ценой по контракту от 2009 года не такая значительная. Но с корректировкой Стокгольмского арбитража закупки российского газа стали бы более выгодными.

Радоваться «900 дням без закупок российского газа» особо не стоит, считает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов

«На наш взгляд поздравлять Украину особо не с чем, как бы не говорили представители «Нафтогаза» и правительства Украины о выгодных условиях закупок газа в Европе, стоимость его все равно выше, чем если бы этот газ закупался у России на прямую», — отмечает он.

Аналитик напоминает, что президент Украины не раз говорил о том, что отказ от российского газа, это чуть ли не главное достижение работы правительства. «Получается, что необъективная переплата за энергоресурсы из кармана потребителей — это важная заслуга и гордость страны в выстраивании барьеров независимости от соседней страны», — добавляет Антонов.

По мнению Маринченко, наличие физического реверса с территории ЕС несомненный плюс для Украины. Ей и так придется весьма непросто, в случае если будет запущен газопровод «Северный поток — 2», который сведет к минимуму транзит через украинскую территорию.

«Возможность физического реверса из Европы позволяет хоть немного, но улучшить переговорную позицию Киева», — считает он.

Украина пытается всеми силами затормозить строительство «второго потока», но пока безуспешно. Все страны, через территорию которых должен пройти газопровод, уже дали на это разрешение. Осталась только Дания , но даже если она скажет «нет», уже готов альтернативный маршрут.

По данным «Нафтогаза», через Украину в 2017 году было прокачано 93,5 млрд кубометров российского газа. Но с запуском новых глубоководных трубопроводов — «Турецкого потока» (две нитки по 15,75 млрд кубометров по дну Черного моря из России в Турцию , откуда часть газа будет перенаправлена в Европу) и «Северного потока — 2» (аналогичный «первому потоку» по дну Балтийского моря из РФ в Германию, две ветки мощностью 55 млрд куб. м) — потребности России в транзите через Украину уменьшатся в несколько раз.

Европейские партнеры «Газпрома», прежде всего, Германия, требуют от концерна сохранить транзит через Украину. Он и сохранит, но в минимальном объеме.

Алексей Миллер заявлял, что после запуска новых проектов потребность в украинской газотранспортной системе может составить лишь в объеме 10-15 млрд куб. м. При этом, учитывая непростые отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом», украинской стороне, по словам Миллера, еще придется «обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит».