Доллар достиг 5-месячного максимума на фоне роста доходности гособлигаций

Investing.com — В ходе азиатской сессии доллар вырос до пятимесячного максимума, и его импульс роста сохранился утром среды. Показатель ВВП Японии оказался ниже прогноза, завершив девятиквартальную серию роста.

Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести основных валют, прибавил 0,06% и торговался на отметке 93,20.

Доллар достиг уровня 93,32 во вторник вечером, что стало максимумом этого года. По мере стабилизации обстановки на Корейском полуострове снижении риска полномасштабной торговой войны между США Китаем , инвесторы обратились к 10-летним гособлигациям в поисках драйвера.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до семилетнего максимума на отметке 3,089%. Рост доходности увеличил разрыв между процентными ставками США и других развитых экономик, повысив привлекательность доллара.

Пара USD/JPY снизилась на 0,04% до 110,27. Рост ВВП Японии в первом квартале замедлился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ознаменовало конец длительной серии экономического роста.

Пара AUD/USD снизилась на 0,05% до 0,7467. Австралийский индекс изменений заработной платы не дотянул до прогноза, составив 0,5% против ожидаемых 0,6%.

Народный банк Китая установил базовую ставку для юаня по отношению к доллару на уровне 6,3745 против 6,3486 днем ранее. Пара USD/CNY набрала 0,03% и торговалась на отметке 6,3704.