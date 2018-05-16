Доллар достиг 5-месячного максимума на фоне роста доходности гособлигаций 

Investing.com — В ходе азиатской сессии доллар вырос до пятимесячного максимума, и его импульс роста сохранился утром среды. Показатель ВВП Японии оказался ниже прогноза, завершив девятиквартальную серию роста.
Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести основных валют, прибавил 0,06% и торговался на отметке 93,20.
Доллар достиг уровня 93,32 во вторник вечером, что стало максимумом этого года. По мере стабилизации обстановки на Корейском полуострове снижении риска полномасштабной торговой войны между США и Китаем, инвесторы обратились к 10-летним гособлигациям в поисках драйвера.
Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до семилетнего максимума на отметке 3,089%. Рост доходности увеличил разрыв между процентными ставками США и других развитых экономик, повысив привлекательность доллара.
Пара USD/JPY снизилась на 0,04% до 110,27. Рост ВВП Японии в первом квартале замедлился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ознаменовало конец длительной серии экономического роста.
Пара AUD/USD снизилась на 0,05% до 0,7467. Австралийский индекс изменений заработной платы не дотянул до прогноза, составив 0,5% против ожидаемых 0,6%.
Народный банк Китая установил базовую ставку для юаня по отношению к доллару на уровне 6,3745 против 6,3486 днем ранее. Пара USD/CNY набрала 0,03% и торговалась на отметке 6,3704.