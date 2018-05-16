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Спрос на бизнес-класс вырос в семь раз
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Спрос на бизнес-класс вырос в семь раз 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Интересная тенденция наблюдается на российском рынке недвижимости в сегменте бизнес. Дело в том, что спрос на квартиры увеличился здесь за последние года сразу в семь раз.
Как сообщают эксперты агентства недвижимости «Бон Тон», по уровню роста спрос на бизнес-класс сопоставим с комфорт-классом.
И вообще, по итогам двух кварталов, на долю новых проектов бизнес-класса приходится порядка 56% предложения, а на долю комфорт-класса — 32%. Спрос на жилье бизнес-класса за последние года вырос в 7 раз. При этом рост спроса в бизнес-классе сопоставим с уровнем роста спроса на комфорт-класс. Это говорит о том, что на рынке массового и бизнес-сегментов работает единая потребительская модель. А наличие высоких качественных характеристик в проекте бизнес-класса, которое выражается в более высокой цене, также находит своего потребителя.
За последние три года средняя цена лота в бизнес-классе снизилась на 15% — с 17,7 млн до 14 млн рублей. Так что на сегодняшний день средняя цена приобретаемых квартир в бизнес-классе составляет 14 млн рублей при средней цене кв. м 222 тыс. рублей, в апартаментах — 13 млн рублей при средней цене 245 тыс. рублей за квадратный метр.
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