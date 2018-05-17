Общерыночные тенденции сейчас имеют более важное значение, нежели отдельные внутренние истории, — Николай Подлевских, начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

Вчерашний день, на наш взгляд, является показательным для основной группы валют развивающихся стран — несмотря на продолжающийся рост доходностей treasuries, основная масса валют EM продемонстрировала укрепление. MSCI Emerging market currency index пока удерживает минимумы прошлой торговой недели в районе 1670-1675 б.п. Мы вновь придерживаемся идеи, что мощная коррекция в валютах EM с середины апреля по начало мая уже во многом учитывает текущие уровни по доходностям UST, соответственно, по факту стабилизации ситуации на долговых рынках валюты EM могут выглядеть перепроданными и начать более серьезное коррекционное восстановление. Помимо долгового рынка весомое влияние на сантимент в отношении валют EM могут оказывать предстоящие переговоры между США КНР по вопросу торговых ограничений, от которых, учитывая относительно небогатый на публикацию значимой макростатистики календарь, зависит общий аппетит к риску на рынках. Довольно сильная взаимная корреляция валют EM между собой также свидетельствует, что именно общерыночные тенденции сейчас имеют более важное значение, нежели отдельные внутренние истории.

Пара доллар/рубль вчера вновь смогла удержаться под отметкой в 62,50 руб/долл., а позитивная динамика нефтяных котировок во второй половине торгов способствовала снижению пары в район 61,60-61,70 руб/долл. Если же говорить про уровень бивалютной корзины, который позволяет сгладить эффект от общего роста доллара по всему спектру валют в последний месяц, то видим, что значения показателя уже находятся на минимальных уровнях с 10 апреля (в период 9-11 апреля российский рубль продемонстрировал основное ослабление на фоне роста санкционного давления).

Продолжаем считать актуальным для пары доллар/рубль диапазон в 60,80-62,50 руб/долл. Аппетит к риску на глобальных рынках и отношение инвесторов к emerging markets по-прежнему более важная тема для рубля, нежели динамика нефтяных цен.