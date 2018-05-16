Рост ВВП Казахстана за январь-апрель составил 3,8 процента

Астана , 16 мая / Синьхуа / — Рост ВВП Казахстана за январь-апрель текущего года составил 3,8 проц. Об этом во вторник сообщил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов.

"Экономическая активность в Казахстане продолжает демонстрировать положительную динамику. Однако по сравнению с прошлым месяцем наблюдается некоторое замедление. Рост ВВП составил 3,8 проц… В целом подъем экономики сопровождается снижением инфляционного давления и высокой инвестиционной активностью", — сказал Т. Сулейменов на заседании правительства Казахстана.

Инфляция с начала года составила 2,2 проц. Международные резервы страны по состоянию на 1 мая увеличились на 1,8 проц. до 90,7 млрд долларов США. Золотовалютные резервы выросли на 3,4 проц. Активы Национального фонда выросли на 0,9 проц.

Промышленное производство сохраняет рост выше 5 проц. Горнодобывающие отрасли удерживают набранные темпы развития. Добыча нефти увеличилась на 5,9 проц., природного газа — на 6,1 проц. По рудам рост составил 2,4 проц.

Обрабатывающая промышленность по-прежнему показывает опережающие темпы. Выпуск продукции в этих отраслях увеличился на 5,9 проц. Двузначный рост демонстрируют целлюлозно-бумажная, химическая промышленность и машиностроение.

В сельском хозяйстве рост составил 3,8 проц. Ускорение обусловлено продолжением роста животноводства на 4 проц. —0—