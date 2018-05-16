Рубль взял курс на девальвацию

Российскому рублю, похоже, уже не восстановить утраченных в апреле позиций. Обвалившись на сообщениях о санкциях американского Минфина в отношении ведущих представителей российского бизнеса, «встать с колен» ему так и не удалось.

Нефть больше не Виагра

Во вторник курс доллара на Московской бирже подскочил почти на рубль, а к 17.00 мск достиг максимума за неделю — 62,7350 рубля. Евро прибавил 49 копеек и к 18.14 торговался по 74,2675 рубля.

Примечательно, что все это происходило на фоне очередного скачка нефтяных цен, когда стоимость барреля brent в ходе торгов в Лондоне превышала 79 долларов. Из чего напрашивается вывод, что нефтяные цены, невероятно высокие для текущей рыночной ситуации, более не толкают рубль вверх, как это происходило в «лучшие времена».

Очевидно, что стоимость барреля уже давно является частью совсем другой игры, имеющей мало отношения к экономике.

Если все это спроецировать на ситуацию с российской валютой, то можно сказать, что дорогая нефть все еще не дает рублю упасть, хотя и поднять его до былых уровней она уже не в состоянии.

Туз и шестерки

Россия, Что касается причин очередного завала российской валюты, то самая главная из них сводится к смене ситуации на мировом долговом рынке. Долгое время, при относительно низких процентных ставках в США и довольно высоких в развивающихся странах, таких, как Турция ЮАР и др., толпы инвесторов-спекулянтов промышляли операциями керри-трейд, беря деньги на Западе под малые проценты, и размещая их в госдолг в развивающихся странах по более выгодным ставкам.

Сегодня этой идиллий приходит конец, и это хорошо осознают спекулянты по всему миру. Взяв курс на повышение процентных ставок, США «испортили им всю малину», сделав керри-трейд неприбыльным.

Во вторник доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась выше 3,05%, обновив максимум за семь лет. Это не могло не заставить спекулянтов приступить к массированному выводу своих средств с развивающихся рынков.

Учитывая еще и рост негативных страновых факторов, связанных с различными «маленькими причудами» развивающихся стран, инвесторы решили, что «ну их к чертям», эти развивающиеся рынки, ставки на которых уже почти такие, как в спокойных и надежных США. И эта тенденция, судя по всему, надолго.

Откуда у парня африканская грусть

Чтобы лучше понимать важность того, о чем речь пойдет далее, напомним, что повальное и глобальное увлечение керри-трейдом стало спасением для российского Минфина, получившего возможность пополнять свои резервы за счет размещения пресловутых ОФЗ, получая взамен валюту.

В последние дни настоящий разгром наблюдался на рынке государственных облигаций Южноафриканской Республики. За пять дней инвесторы избавились от государственных бондов ЮАР на 15 миллиардов рандов, или 1,23 миллиарда американских долларов.

Распродажа облигаций привела к обвалу курса южноафриканского рэнда.

Чем эта печальная история может быть интересна для нас?

Прежде всего, сильным принципиальным сходством злоключений рэнда и российского рубля. О том, что в случае падения рынка долговых инструментов, следом падает курс национальной валюты, наверняка, знают все.

Так вот то, что происходило в ЮАР — это и есть обвал долгового рынка. И за ним, в полном соответствии с теорией, последовал очередной виток девальвации рэнда. Все становится еще более интересным, если вспомнить о том, что рэнд и связанные с ним финансовые инструменты, считается едва ли близнецами рубля.

Далее, мы неизбежно приходим к выводу, что события в ЮАР являются своеобразным прогоном перед повторной реализацией этой же схемы. Только на сей раз уже в отношении ОФЗ и рубля.

Последствия?

Сколь разрушительными могут быть последствия этого процесса для России, говорит тот факт, что по данным ЦБ РФ , объем рынка облигаций федерального займа на апрель 2018 года составил 6,813 триллиона рублей. При этом, доля участия в нем нерезидентов достигла 34,5%.

По мнению ряда экспертов, критической является цифра в 30%.

К своему несчастью, у ЮАР дело со всем этим обстоит еще хуже. Доля иностранных инвесторов в общем объеме размещенных облигаций составляет 51%.

Получается, что обе страны находятся в критической зависимости от спекулянтов, так как претендовать на другие деньги с мирового рынка им пока проблематично.

Тот факт, что доля иностранцев вложившихся в облигации России заметно меньше аналогичной цифры в ЮАР, вовсе не означает, что последняя находится в худшем положении по сравнению с Россией. Меньший процент полностью компенсируется нависшей над РФ угрозой новых санкций, которой нет у ЮАР.

Таким образом, падение долгового рынка неизбежно повлечет за собой и девальвацию национальной валюты, что и происходит сегодня в ЮАР, следом за которой с высокой вероятностью пойдет и Россия.

Крысы пилят тонущий корабль

Можно ли предотвратить всю эту ползучую девальвацию, которая в любой момент может стать молниеносной? В определенной степени да.

Для этого нужно, как минимум обеспечить наличие в стране достаточного количества валюты, и прежде всего у субъектов экономической деятельности.

Однако и здесь мы видим движение явно в противоположенную сторону. По данным ЦБ, с начала года в стране ускорился отток капитала до 21 млрд долларов.

В апреле бизнесом из страны было выведено 7,6 млрд долларов, что вдвое больше, чем в марте (3,6 млрд), в 4,5 раза больше, чем в феврале (1,7 млрд), и в 5 раза выше показателя за апрель прошлого года (1,5 млрд).

Сюда следует добавить и то, что Минфин планирует отменить штрафы за невозврат валютной выручки для экспортных компаний, попавших под санкции, а также предлагает снизить размер таких штрафов для прочих компаний.

По крайней мере, возвращать валюту в страну эти правила определенно никого не стимулируют.

Все это свидетельствует лишь о том, что тренд на дальнейшую девальвацию рубля заложен, и менять его никто не собирается. Ближайшая «остановка» по мнению аналитиков, в этом случае будет 65 рублей за доллар.

А что далее? А далее, судя по всему, будет «везде»…