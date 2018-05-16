Трубопровод как политика 

В Киеве, а со вторника — в Москве, Петер Альтмайер (Peter Altmaier) хочет прежде всего одного: попытаться оценить возможность компромиссов. Таких компромиссов, о которых Владимир Путин и Ангела Меркель в конце недели могли бы заявить на своей встрече в Сочи. Главным вопросом при этом становится проект трубопровода «Северный поток — 2». Этот газопровод должен, как и его предшественник «Северный поток — 1», пройти от Санкт-Петербурга через Балтийское море до Грайфсвальда и с 2020 года транспортировать 55 миллиардов кубометров газа в год. Долгое время правительство ФРГ как молитву повторяло, что новый трубопровод — это бизнес-проект, в который политика не вмешивается. Однако в последнее время все изменилось, политическое измерение «Северного потока — 2» больше не спрячешь. Поэтому сейчас речь идет об общей концепции, которая должна свести воедино самые различные интересы, как заявил Петер Альтмайер перед вылетом в Киев.
«Моя задача состоит в том, чтобы мы во времена предстоящих перемен в энергетической политике нашли бы общую концепцию, с которой могли бы жить все государства в ЕС, Россия и Украина». Украинский конфликт может обостриться В Киеве при поиске общей концепции речь идет прежде всего о проблемах Украины. Эта страна опасается, что ее оттеснят в сторону. Когда оба трубопровода, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», начнут функционировать, то проходящие через территорию Украины трубопроводы, которые использовались до сих пор, больше не понадобятся — или почти не будут использоваться. Так время от времени заявляла Москва. Таким образом Украина, которая борется с большими экономическими проблемами, потеряет ежегодные транзитные сборы в два миллиарда долларов. Здесь есть и политическая составляющая: с точки зрения правительства в Киеве, эскалация конфликта с Россией из-за Крыма и Восточной Украины в настоящее время откладывается, поскольку Россия пока зависит от транзита газа через Украину. Если после ввода в эксплуатацию балтийского трубопровода эта зависимость отпадет, то конфликт в Восточной Украине может вновь обостриться. Не самая простая миссия В таком контексте остается совсем немного времени до ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», чтобы найти решение, которое удовлетворило бы Украину. Однако это решение должно понравиться и Москве, втором пункте назначения поездки Альтмайера. Не самая простая миссия для министра экономики ФРГ, к тому же следует учитывать и другие аспекты. В миллиардном проекте российского концерна Газпром через финансирование задействованы также немецкие концерны, такие как «Винтерсхалл» и «Юнипро». Трубы уже изготовлены, однако начало строительства затягивается. Еврокомиссия по-прежнему отклоняет этот проект, в том числе за страха, что зависимость от российских поставок газа станет слишком велика. Кроме того, «Северный поток» раскалывает ЕС: одни страны, такие как Германия, этот проект де-факто хотят, а другие, например, Польша или прибалтийские страны, чувствуют себя обойденными. И для США этот трубопровод как бревно в глазу, потому что европейцы и прежде всего немцы заключают все новые сделки с путинской Россией, в то время как США как раз занимаются новыми санкциями. Как быть со всем этим, Альтмайер тоже намерен прояснить в Москве. «Речь идет о том, чтобы обезопасить энергоснабжение Европы. При этом надо учитывать интересы Украины и, несмотря на имеющиеся разногласия, заключать соглашения с Россией о том, какие шаги мы сделаем в следующие годы». В переводе это означает: Германия хочет продолжать бизнес с Россией там, где это возможно, но не затушевывать при этом политические разногласия.