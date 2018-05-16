Ещё
Трубопровод как политика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трубопровод как политика 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
В Киеве, а со вторника — в Москве, Петер Альтмайер (Peter Altmaier) хочет прежде всего одного: попытаться оценить возможность компромиссов. Таких компромиссов, о которых Владимир Путин и Ангела Меркель в конце недели могли бы заявить на своей встрече в Сочи. Главным вопросом при этом становится проект трубопровода «Северный поток — 2». Этот газопровод должен, как и его предшественник «Северный поток — 1», пройти от Санкт-Петербурга через Балтийское море до Грайфсвальда и с 2020 года транспортировать 55 миллиардов кубометров газа в год. Долгое время правительство ФРГ как молитву повторяло, что новый трубопровод — это бизнес-проект, в который политика не вмешивается. Однако в последнее время все изменилось, политическое измерение «Северного потока — 2» больше не спрячешь. Поэтому сейчас речь идет об общей концепции, которая должна свести воедино самые различные интересы, как заявил Петер Альтмайер перед вылетом в Киев.
«Моя задача состоит в том, чтобы мы во времена предстоящих перемен в энергетической политике нашли бы общую концепцию, с которой могли бы жить все государства в ЕС, Россия и Украина». Украинский конфликт может обостриться В Киеве при поиске общей концепции речь идет прежде всего о проблемах Украины. Эта страна опасается, что ее оттеснят в сторону. Когда оба трубопровода, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», начнут функционировать, то проходящие через территорию Украины трубопроводы, которые использовались до сих пор, больше не понадобятся — или почти не будут использоваться. Так время от времени заявляла Москва. Таким образом Украина, которая борется с большими экономическими проблемами, потеряет ежегодные транзитные сборы в два миллиарда долларов. Здесь есть и политическая составляющая: с точки зрения правительства в Киеве, эскалация конфликта с Россией из-за Крыма и Восточной Украины в настоящее время откладывается, поскольку Россия пока зависит от транзита газа через Украину. Если после ввода в эксплуатацию балтийского трубопровода эта зависимость отпадет, то конфликт в Восточной Украине может вновь обостриться. Не самая простая миссия В таком контексте остается совсем немного времени до ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», чтобы найти решение, которое удовлетворило бы Украину. Однако это решение должно понравиться и Москве, втором пункте назначения поездки Альтмайера. Не самая простая миссия для министра экономики ФРГ, к тому же следует учитывать и другие аспекты. В миллиардном проекте российского концерна Газпром через финансирование задействованы также немецкие концерны, такие как «Винтерсхалл» и «Юнипро». Трубы уже изготовлены, однако начало строительства затягивается. Еврокомиссия по-прежнему отклоняет этот проект, в том числе за страха, что зависимость от российских поставок газа станет слишком велика. Кроме того, «Северный поток» раскалывает ЕС: одни страны, такие как Германия, этот проект де-факто хотят, а другие, например, Польша или прибалтийские страны, чувствуют себя обойденными. И для США этот трубопровод как бревно в глазу, потому что европейцы и прежде всего немцы заключают все новые сделки с путинской Россией, в то время как США как раз занимаются новыми санкциями. Как быть со всем этим, Альтмайер тоже намерен прояснить в Москве. «Речь идет о том, чтобы обезопасить энергоснабжение Европы. При этом надо учитывать интересы Украины и, несмотря на имеющиеся разногласия, заключать соглашения с Россией о том, какие шаги мы сделаем в следующие годы». В переводе это означает: Германия хочет продолжать бизнес с Россией там, где это возможно, но не затушевывать при этом политические разногласия.
ИноСМИ: последние новости
Россия в диаграммах: какая реальность скрывается за путинскими целями развития Суд в Гааге обязал Россию возместить украинским компаниям убытки, связанные с аннексией Крыма Украина намерена национализировать российские предприятия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ дала ответ США по Крымскому мосту68
Открытие Крымского моста возмутило Европу989
США обеспокоены по поводу Крымского моста45
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице33
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым18
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение