Эксперт прокомментировал начало подготовки к постройке морского участка «Северного потока — 2» в ФРГ

«Проблем с прибрежными подготовительными работами по строительству «Северного потока — 2» у «Газпрома» возникнуть не должно — это довольно простые и рутинные операции», — сказал Юшков.

Эксперт также отметил, что начало работ по строительству — это определённый недвусмысленный сигнал Дании Швеции , которые по-прежнему колеблются с выдачей разрешений.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» состоится до 2020 года.