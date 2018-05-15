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Эксперт прокомментировал начало подготовки к постройке морского участка «Северного потока — 2» в ФРГ
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Эксперт прокомментировал начало подготовки к постройке морского участка «Северного потока — 2» в ФРГ 

RT на русском 1 час назад
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил начало подготовки к постройке морского участка газопровода «Северный поток — 2» в Германии.
«Проблем с прибрежными подготовительными работами по строительству «Северного потока — 2» у «Газпрома» возникнуть не должно — это довольно простые и рутинные операции», — сказал Юшков.
Эксперт также отметил, что начало работ по строительству — это определённый недвусмысленный сигнал Дании и Швеции, которые по-прежнему колеблются с выдачей разрешений.
Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» состоится до 2020 года.
В апреле член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал призыв президента Украины Петра Порошенко к ФРГ пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2».
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