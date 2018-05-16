Как избавиться от роли «сырьевого придатка Запада»

Россия должна избавиться от ярлыка «всемирной бензоколонки» и «сырьевого придатка Запада». В суперуказе Владимира Путина поставлена крайне амбициозная задача — удвоить несырьевой российский экспорт на мировой рынок. Специалисты признают, что сделать это будет крайне сложно — но все же возможно. Каким же образом?

К 2024 году экспорт несырьевых неэнергетических товаров должен вырасти до 250 млрд долларов в год. Такую задачу поставил в майском суперуказе президент Владимир Путин.

В 2017 году несырьевой экспорт составил почти 134 млрд долларов. Это значит, что за шесть лет предстоит увеличить его почти в два раза. В частности, в указе говорится, что экспорт машиностроения должен дойти до 50 млрд долларов, а агропромышленный экспорт — до 45 млрд долларов. Таким образом, экспорт машиностроения должен вырасти в полтора раза — с 28,3 млрд долларов по итогам 2017 году до 50 млрд долларов, а экспорт продовольствия более чем в два раза — с 20,3 до 45 млрд долларов.

При этом, в структуре несырьевого экспорта на первом месте стоит металлопродукция (доля 27%), машиностроение (25%) — на втором, химические товары (18%) — третьем. По оценке ЦСР, экспорт металла должен вырасти за шесть лет — с 35,9 до 53 млрд долларов, экспорт химии — с 23,8 до 47,6 млрд долларов.

На продовольствие приходится 14% от всего несырьевого экспорта, на лесобумажные товары — 7%, на драгметаллы и камни — 5%. Экспорт лесобумажной продукции должен вырасти с 10 до 20 млрд долларов, поставки драгметаллов — с 6,75 до 14,7 млрд долларов. Таким образом, практически по всем несырьевым статьям речь идет об удвоении объемов экспорта.

Задача нетривиальная, учитывая, что Россия традиционно зарабатывала на экспорте энергоресурсов, а доля несырьевых поставок за рубеж всегда была менее значительной. Однако в последние годы ситуация начала медленно, но меняться. Темпы роста несырьевого экспорта в прошлом году достигли рекордного уровня — он вырос на 23% или на 25 млрд долларов по сравнению с 2016 годом. Доля несырьевого экспорта, по расчетам РЭЦ, составляет 37,4% в общей структуре российского экспорта.

В прошлом году в России первые с 2013 года был отмечен рост как общего, так и несырьевого экспорта. Снижения экспорта сменилась его ростом, причем, по всем ключевым отраслям экономики. Кроме стабилизации экономики после кризиса нарастить несырьевой экспорт помогло, конечно, снижение курса рубля, и его стабилизация (снижение волатильности). Девальвация позволила многим компаниям демпинговать по цене на международном рынке, что привело к увеличению объема как сырьевого, так и несырьевого экспорта, говорит директор центра экономических исследований цниверситета «Синергия» Андрей Коптелов.

Важную роль сыграло усиление господдержки экспорта, развитие которого стало приоритетным в экономической политике государства.

«Инициативы правительство по упрощению экспортных процедур и оказанию помощи экспортерам позволили выйти на международные рынки средним российским компаниям», — отмечает Коптелов.

Так, господдрежка аграрного сектора вкупе с высоким урожаем зерновых помогли нарастить экспорт пшеницы на 37%. Рост мировых цена на металл позволил увеличить экспорт полуфабрикатов стали на 34%. Серьезные темпы роста показали также пиломатериалы — их экспорт вырос на 23% (основной покупатель — Китая ).

«А вот увеличить экспорт технологичных товаров из России не удалось из-за отсталости большинства российских производств. Именно поэтому и была сделана ставка на агропромышленный комплекс, в котором можно получить быструю отдачу. Так, господдержка АПК привела к росту экспорта зерна, что фактически обвалило цены на международном рынке, и позволило российским экспортерам получить новые рынки сбыта», — говорит Коптелов.

Что же надо сделать, чтобы удвоить экспорт несырьевых товаров?

«Исполнение президентского указа потребует максимум усилий», — говорит гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев. — Важное место занимает господдержка экспорта, которая была создана за последние несколько лет практически с нуля. На основании обратной связи с бизнесом мы проведем качественную перенастройку действующих механизмов поддержки».

По его словам, для формирования благоприятной экспортной среды требуется «качественное трансформирование продуктовой линейки, снижение административных барьеров, оптимизация логистических схем и таможенного администрирования». Развитие IT-инфраструктуры позволит РЭЦ стать «единым окном» для обслуживания и проведения всех экспортных операций.

«Решения министерств и ведомств должны приниматься, исходя из реальных потребностей экспортеров, иметь четкие KPI и сроки реализации тех или иных инициатив», — говорит Слепнев.

Еще одной важной задачей является повышение уровня «экспортной грамотности», особенно среди представителей некрупного бизнеса.

«Иногда предприниматели просто не знают, куда обратиться и какие инструменты поддержки уже есть в стране. Это, пожалуй, главная сложность сейчас в России, но она совершенно точно может быть решена и уже в ближайшее время», — уверен глава ЦЭР.

Самый простой путь нарастить экспорт — поддерживать агропромышленный комплекс, отвоевывая себе место на международном рынке не только по зерну, но и по сое и продуктам ее переработки, мясомолочным продуктам и другой продукции, не требующей высоких технологии при производстве, говорит Коптелов. Можно также увеличить глубину переработки, например, поставляя за рубеж не просто необработанную древесину и доски, а конечную продукцию для покупателей, например мебель и другие товары с высокой добавленной стоимостью, добавляет он. Также необходимо развивать логистическую инфраструктуру, чтобы поставки за рубеж не «упирались» в узкое горло, как это произошло в случае с зерновозами при увеличении экспорта зерна.

По мнению экспертов ЦСР, наиболее перспективными для роста экспорта являются химические товары и удобрения, лесобумажная продукция и драгметаллы, по которым ожидается удвоение поставок.

В металлургии ситуация непростая, учитывая попадание UC Rusal под санкции США : потенциал роста экспорта к 2024 году эксперты ЦСР оценивают в 50%. Поставки остальных товаров, в том числе текстиля, кожевенных изделий и т.д. могут вырасти за шесть лет на 75%.

В наибольшей степени стоит наращивать присутствие на рынках стран ЕАЭС , Китая и Северной Африки, а также Турции , стран Ближнего Востока, Японии Южной Кореи , ЕАСТ, считают эксперты ЦСР. Особое внимание стоит уделить Индии, которая потребляет все больше и больше.

«Именно индийский рынок является хорошим резервом наращивания поставок «сверх плана»: если удастся увеличить свое присутствие на этом рынке, это поможет компенсировать возможное недостижение целевых значений стоимостных объемов экспортных поставок на других географических направлениях», — считают в ЦСР.

Остаются проблемы с экспортными процедурами, которые надо упрощать. Так, развитию несырьевого экспорта мешает наличие валютного контроля в России. «Требования репатриации, ограничения по зарубежным счетам — это то, что тормозит наших экспортеров. Это уникальные обязательства для российских экспортеров, которые не применяются ни в одной развитой стране. На днях Силуанов заявил о смягчении некоторых вещей по валютному контролю. Но его надо отменять вовсе», — считает руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

И, конечно, России надо избавляться от тотального досмотра экспортеров на таможенной границе. «У нас фуры стоят днями. Независимо от того, в какую страну идет экспорт — в Европу или Китай, первый или второй раз вы экспортируете и т.п., досматривается все тотально. Это сильно тормозит наши товары на выход», — говорит Левашенко. По ее словам, в России необходимо внедрить рискоориентированный подход при таможенном досмотре и создать единую базу данных для таможенной и налоговой служб.

Например — есть экспортеры, которые не осуществляют возврат НДС или вовсе не платят этот налог, другие были замечены в неуплате таможенных пошлины, а третьи попадались на экспорте запрещенных грузов (наркотиков, оружия и т.п.). Все они вносятся в черный список, и их надо досматривать. Но если экспортер нигде «не засветился», то ему не стоит устраивать тотальный досмотр.