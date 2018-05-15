Евросоюз решил помириться с «Газпромом»

Еврокомиссия и «Газпром» планируют урегулировать антимонопольное разбирательство в отношении российской компании «на этой или на следующей неделе», сообщает во вторник Reuters

По данным агентства, ЕК решил урегулировать вопрос после того, как «российский энергетический гигант пообещал изменить структуру ценообразования и позволить соперникам закрепиться на востоке Европы».

Решение по одному из самых длинных антимонопольных разбирательств, которое длится с 2012 года, может быть принято 24 мая.

В начале апреля Reuters уже сообщало о возможности того, что Еврокомиссия может принять решение по предложениям «Газпрома» об урегулировании антимонопольного расследования и закрыть дело без штрафа, что позволит компании избежать выплаты в размере 10% от ее оборота.

Венгрия и Литвы. В марте 2017 года «Газпром» согласился исключить из своих договоров запрет на трансграничную перепродажу газа, привязать стоимость топлива к индикативным ценам газовых хабов Западной Европы, а также перенести пункты сдачи газа, чтобы Словакия Польша смогли получать топливо на границах Болгарии

Кроме того, российская сторона обязалась не требовать от Софии денежной компенсации из-за отказа от проекта «Южный поток».