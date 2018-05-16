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Названа дата старта «Северного потока — 2»
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Названа дата старта «Северного потока — 2» 

Рамблер 1 час назад
Российско-немецкий газопровод «Северный поток —2» начнет свою работу в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил Рейнхард Онтид — коммерческий директор компании-разработчика проекта Nord Stream 2 AG.
Менеджер подчеркнул, что строительство трубопровода идет по графику, а всех еще не полученных разрешений компания намерена добиться в течение нескольких ближайших месяцев, что соответствует графику стройки.
Четыре дня назад пресс-служба украинского «Нафтогаза» заявила на странице компании в Facebook, что Россия, начав строительство «Северного потока — 2» до получения всех разрешений, взяла Европу «на понт». В фирме уверены, что таким образом «Газпром» создал «слона в комнате», с которым якобы уже ничего нельзя поделать.
«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Против его реализации выступают некоторые страны Восточной Европы, Украина и США. Государства-транзитеры газа, в том числе Украина, опасаются утраты транзитных платежей, а США — роста геополитического влияния России в Европе.
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