Названа дата старта «Северного потока — 2»

Российско-немецкий газопровод «Северный поток —2» начнет свою работу в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил Рейнхард Онтид — коммерческий директор компании-разработчика проекта Nord Stream 2 AG.

Менеджер подчеркнул, что строительство трубопровода идет по графику, а всех еще не полученных разрешений компания намерена добиться в течение нескольких ближайших месяцев, что соответствует графику стройки.

Четыре дня назад пресс-служба украинского «Нафтогаза» заявила на странице компании в Facebook, что Россия , начав строительство «Северного потока — 2» до получения всех разрешений, взяла Европу «на понт». В фирме уверены, что таким образом «Газпром» создал «слона в комнате», с которым якобы уже ничего нельзя поделать.