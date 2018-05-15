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Топ-10 банков РФ снизили максимальную ставку по вкладам
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Топ-10 банков РФ снизили максимальную ставку по вкладам 

News.ru 41 минуту назад
В конце апреля средняя максимальная ставка топ-10 банков РФ по депозитам физических лиц в рублях составила 6,39%. Согласно данным, опубликованным Центробанком, ставка не изменилась во второй декаде апреля, а за первую декаду мая опустилась до 6,37%.
Новое значение стало минимальным за все время наблюдений Центробанка.
Свое максимальное значение ставка крупнейшей десятки российских банков по рублевым вкладам наблюдалась в конце 2014 года. Тогда регулятор резко повысил ключевую ставку до 17%, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке.
В декабре 2017 года регулятор настоятельно рекомендовал банкам не превышать уровень средней максимальной ставки более чем на 3,5 процентного пункта.
В топ-10 банков России с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, «ФК Открытие», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк и Промсвязьбанк.
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