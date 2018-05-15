Топ-10 банков РФ снизили максимальную ставку по вкладам

В конце апреля средняя максимальная ставка топ-10 банков РФ по депозитам физических лиц в рублях составила 6,39%. Согласно данным, опубликованным Центробанком , ставка не изменилась во второй декаде апреля, а за первую декаду мая опустилась до 6,37%.

Новое значение стало минимальным за все время наблюдений Центробанка.

Свое максимальное значение ставка крупнейшей десятки российских банков по рублевым вкладам наблюдалась в конце 2014 года. Тогда регулятор резко повысил ключевую ставку до 17%, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

В декабре 2017 года регулятор настоятельно рекомендовал банкам не превышать уровень средней максимальной ставки более чем на 3,5 процентного пункта.