ФРС готова завалить рубль

ЮАР и Рубль вновь находится в зоне риска, говорят аналитики. Одна лишь растущая нефть позволяет национальной валюте держаться на плаву, тогда как другие внешние факторы пророчат ей новый обвал. Агрессивная риторика Федеральной резервной системы США в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики уже спровоцировала падение валют на развивающихся рынках, таких как Аргентина Турция . Поэтому, как только «черное золото» начнет корректироваться вниз, а это рано или поздно произойдет, у российской валюты тоже не останется никаких шансов.

Пока же последний месяц весны складывается вполне удачно для рубля. По сравнению с локальными минимумами, зафиксированными в начале месяца, рубль к середине мая укрепился почти на 4% как по отношению к доллару, так и по отношению евро, приблизившись к уровням 61,5 и 73,5 рубля соответственно. Это произошло по мере опережающего роста мировых цен на нефть: баррель североморской смеси Brent за последние две недели поднялся на 7,5% с отметки 73 доллара до нового максимума с ноября 2014 года — 78,5 доллара.

Поддержку нефти по-прежнему оказывает растущая напряженность на Ближнем Востоке, стремительное снижение добычи в кризисной Венесуэле , а также решение США выйти из ядерной сделки с Ираном , что предполагает в том числе введение санкций на иранский нефтяной экспорт.

В этих условиях рост рубля отчасти ограничивает Минфин РФ , который в рамках нового бюджетного правила ежедневно проводит покупку иностранной валюты на рынке. Так, в мае запланирована закупка на рекордные 320 млрд рублей, а за весь год — на 2,74 млрд рублей (именно такую сумму могут составить дополнительные доходы от нефтегазового экспорта). В итоге, в 2018 году впервые за несколько лет Минфин, согласно своим же собственным прогнозам, сможет вернуться к профицитному бюджету.

Американская угроза

Ключевым драйвером для мировых рынков в последнее время является политика Федеральной резервной системы США. Неплохой экономический рост в стране на фоне усиления инфляционных процессов заставляет ФРС переходить к более жесткой денежно-кредитной политике, повышая процентные ставки. На этом фоне растут и доходности гособлигаций США — US Treasuries (UST).

Так, доходность эталонных 10-летних американских госбумаг сегодня вновь вышла на уровни четырехлетних максимумов, превысив психологическую отметку в 3% годовых. На этом фоне происходит рост спроса международных инвесторов на доллар США и снижение аппетита к рисковым активам, в том числе — к российским гособлигациям.

Наблюдающийся отток капиталов с развивающихся рынков происходит по мере снижения интереса мировых игроков к операциям carry trade. Эта стратегия заключается в получении дешевых кредитов в стране с низкой процентной ставкой и последующем размещении средств в инструменты с высокой ставкой.

Так, ставка российского ЦБ сейчас является одной из самых высоких в мире, в связи с чем инвесторам были интересны вложения в гособлигации РФ . Однако с ростом доходности US Treasuries операции carry trade становятся все менее прибыльными, что способствует оттоку средств с российского рынка и в перспективе может вызвать обесценение рубля.

Котировки нефти обновляют максимумы конца 2014 года, а рублю все нипочем. Валюта проигнорировала вчерашний всплеск покупок на рынке «черного золота, и благополучно закрывает глаза на дальнейший подъем котировок в ходе сегодняшних торгов. Чем объясняется полное отсутствие реакции со стороны „россиянина“?

Во-первых, в контексте более широкой картины следует упомянуть о существенном снижении уровня корреляции рубля и нефти, которые когда-то двигались практически в унисон. Из-за этого рублевая цена нефти не перестает бить рекорды.

Во-вторых, все остальные факторы говорят если не в пользу ослабления нашей валюты, то, как минимум, против ее роста. Это прежде всего интервенции Минфина, которые в этом месяце носят очень агрессивный характер из-за увеличения нефтяных доходов.

Также в немалой степени рубль сдерживает сохраняющаяся нервозность как в сегменте развивающихся активов, так и в рядах рисковых активов в целом. Несмотря на спад геополитической напряженности, на мировой арене остается много неразрешенных вопросов, и это подвешенное состояние сказывается на самочувствии таких чувствительных к риску валют, как рубль.

Кроме того, быки по доллару снова дали о себе знать на фоне очередной попытки доходности 10-летних US Treasuries завоевать заветный уровень 3% годовых. В последнее время американская валюта находится в основном в оборонительной позиции на международной арене, но это не мешает ей довлеть над „деревянным“, которому, похоже, не поможет и стартующий сегодня налоговый период.

Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК „ФИНАМ“: