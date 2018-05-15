Европа решила помириться с «Газпромом»

Еврокомиссия (ЕК) и «Газпром» собираются урегулировать антимонопольное разбирательство в отношении российской компании в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, это может произойти «на этой или на следующей неделе». Один из источников назвал точную дату — по его словам, это случится 24 мая. В случае, если решение будет принято, ЕК завершит одно из своих самых длинных антимонопольных разбирательств, которое длилось с 2012 года. Как пишет агентство, ЕК готова урегулировать вопрос после того, как «российский энергетический гигант пообещал изменить структуру ценообразования и позволить соперникам закрепиться на востоке Европы».

О том, что Еврокомиссия может принять решение по предложениям «Газпрома» об урегулировании антимонопольного расследования и закрыть дело без штрафа, Reuters сообщил в начале апреля. Агентство утверждало, что решение позволит российской компании избежать выплаты в размере 10 процентов от ее оборота. Согласно информации Reuters, решение должно было быть принято в апреле, однако отмечалось, что сроки могут быть передвинуты.

Польша и Это стало возможным после того, как в марте 2017 года «Газпром» согласился исключить из контрактов запрет на трансграничную перепродажу газа, привязать цены на газ к индикативным ценам газовых хабов Западной Европы, а также перенести пункты сдачи газа с тем, чтобы Венгрия Словакия получали топливо на границах Литвы Болгарии . Компания помимо этого обязалась не требовать с Болгарии возмещения за «Южный поток» из-за отказа от проекта.

Антимонопольное разбирательство в отношении «Газпрома» длилось с 2012 году после того, как в адрес российской компании прозвучали обвинения в злоупотреблении доминирующим положением на рынках в Центральной и Восточной Европы. Также «Газпром» обвиняли в установлении несправедливых цен.