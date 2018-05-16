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Промпроизводство в США в апреле выросло на 0,7%
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Промпроизводство в США в апреле выросло на 0,7% 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 16 мая — «Вести. Экономика». Промышленное производство в США в апреле выросло сильнее прогноза. Использование производственных мощностей достигло максимума с 2015 года, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/JUSTIN LANE
Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 0,7%, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС) США. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в марте промпроизводство выросло на 0,7%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее. Показатели за январь и февраль пересмотрены в сторону снижения. Производство в обрабатывающей промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, в апреле выросло на 0,5%, в соответствии с прогнозом. В марте показатель не изменился, тогда как ранее было объявлено о росте на 0,1%. Использование производственных мощностей в США в прошлом месяце увеличилось до 78%, достигнув максимума с 2015 года. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель составлял 77,6%, а не 78%. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали, что в апреле показатель повысится до 78,4%. Производство автомобилей и запчастей к ним в прошлом месяце снизилось на 1,3% после двух месяцев сильного роста. Производство потребительских товаров увеличилось на 0,9%. Выпуск оборудования для бизнеса повысился на 1,2%. Выпуск промышленного оборудования увеличился на 2,3%. Производство в добывающей промышленности в прошлом месяце выросло на 1,1%. Объемы бурения нефтегазовых скважин увеличились на 3%. Объем выработки предприятий коммунального сектора в апреле увеличился на 1,9% после роста на 6,1% месяцем ранее. На долю производственного сектора приходится около 12% ВВП США.
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