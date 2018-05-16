5 регионов России, где жилье дешевеет быстрее всего

Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская область и Новосибирская область. Ни для кого не секрет, что на современном российском рынке недвижимости спрос на жилье концентрируется в наиболее экономически развитых регионах. Как отмечают аналитики компании «Метриум», половина всех сделок купли-продажи как на вторичном рынке, так и на рынке новостроек, приходится на шесть регионов. Среди них: Москва

Но есть регионы, где и цена квадратного метра невысока, а по итогам первого квартала она и вовсе снизилась. Вот, как по версии ДОМ. РФ выглядит первая пятерка регионов, где цены на жилье снизились наиболее ощутимо.

Средняя стоимость кв. метра — 28079 рублей

Снижение за последние три месяца — 500 рублей

Регион сильно проигрывает своему соседу — Краснодарскому краю — по уровню экономического развития. Средняя зарплата в республике в прошлом году составляла около 22,6 тыс. рулей. Неудивительно, что в регионе не очень большой строительный рынок, что отчасти и способствует снижению стоимости жилья.

Средняя стоимость кв. метра — 28473 рубля

Снижение за последние три месяца — 470 рублей

По оценкам экспертов, в Калмыкии предложение превышает спрос примерно на 60%. Именно из-за того, что покупателей меньше, чем предлагаемых лотов, как на первичном рынке, так и на вторичке, цены пусть и немного, но ползут вниз. И смены тенденции пока не ожидается.

Средняя стоимость кв. метра — 29239

Снижение за последние три месяца — 450 рублей

Несмотря на то, что строительство в регионе ведется, не очень активно, большинство местных жителей предпочитают покупать квартиры в недавно сданных домах или в новостройках на завершающих этапах строительства. При этом спрос и цены на вторичном рынке снизились. И это, в свою очередь, повлияло на общие показатели.

Средняя стоимость кв. метра — 28883 рубля

Снижение за последние три месяца — 332 рубля

Этот регион считается не очень спокойным. Однако в прошлом году здесь было введено в эксплуатацию. на 14% больше жилья, чем планировалось в декабре 2016 года. Покупателей немного, а некоторое «затоваривание» рынка привело к снижению цен.

Средняя стоимость кв. метра — 28382 рубля

Снижение за последние три месяца — 300 рублей

рынок жилья в регионе сильно «перегрет». Дело в том, что в течение нескольких лет строительство шло ударными темпами, а теперь предложение сильно превышает спрос. Соответственно, средняя стоимость квадратного метра понизилась. А когда все «лишнее» жилье будет реализовано, цены опять начнут свой рост.