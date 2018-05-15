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Украине пригрозили черным списком Европы
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Украине пригрозили попаданием в черный список Европы 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Украина может попасть в черный список офшоров стран Евросоюза, если не ратифицирует конвенцию о противодействии размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI, Multilateral Instrument) до конца 2018 года. Об этом говорится в сообщении украинского министерства финансов.
Как сообщили в ведомстве, в настоящее время от президента Украины ждут предоставления полномочий министру финансов на подписание MLI, после этого соглашение должен ратифицировать парламент.
В конце 2017 года министры финансов стран Евросоюза в рамках мер по решению вопроса об уклонении от уплаты налогов составили черный список из 17 стран, отказывающихся сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности. В их число вошли Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Бахрейн, Монголия, Тунис и Панама. Также был составлен серый список стран — в него включены 47 государств, налоговые правила на территории которых не соответствуют стандартам союза.
MLI — международная конвенция по борьбе с уклонением от уплаты налогов, подписанная 80 странами. Как отметили в Минфине Украины, Киеву подписание документа позволит одновременно внести изменения во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения.
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