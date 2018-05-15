У «Турецкого потока» есть перспективы дойти до ЕС

Информация о том, что «Газпром» ведет переговоры с Анкарой о второй нитке «Турецкого потока», пока не говорит о том, что данный проект точно будет реализован — считает директор Фонда энергетической политики Сергей Пикин

Вторая нитка «Турецкого потока» не нужна внутреннему рынку Турции

Напомним, что в концепте «Турецкого потока» содержатся две нитки объемом в 15,75 млрд кубометров каждая.

Румыния и Болгария. Первая из них, которая уже практически готова, поставит российский газ на внутренний рынок Турции — она уведет те объемы, которые ранее транспортировались через территорию таких государств, как Украина

При этом, необходимо понимать, что этих объемов вдоволь хватит для функционирования турецкой национальной экономики, из-за чего дополнительные мощности для поставки российского газа Анкаре больше не нужны. По этой причине, вопрос второй нитки «Турецкого потока» упирается в решение Еврокомиссии по допуску данного проекта на территорию Евросоюза

В противном случае, дополнительные 15,75 млрд кубометров газа, которые Турция может получить вследствие реализации второй нитки «Турецкого потока», просто не будут реализованы в силу объективных экономических обстоятельств.

Турция получает природный газ по совершенно разным маршрутам

«Для внутреннего рынка Турции вторая нитка «Турецкого потока» не нужна. Это объективный факт, и с этим ничего поделать нельзя, поэтому эти дополнительные объемы являются для этой страны чрезмерными», — констатирует Пикин.

Здесь нужно отметить, что в Турцию кроме первой нитки «Турецкого потока» ведет еще и газопровод «Голубой поток», поэтому с точки зрения инфраструктуры у этой страны есть все, чтобы получать российский газ. Конечно, можно строить какие-то расчеты на то, что турецкая экономика продолжит расти, но и здесь для Турции гораздо важнее строительство атомной станции в Аккую.

«Если брать саму Турцию, то у этой страны есть большие возможности по диверсификации поставок энергоресурсов и, в частности, газа. У турок есть «Голубой поток», «Трансбалканский газопровод», есть в наличии поставки газа из Ирана, не говоря уже о том, что все это в ближайшем будущем дополнит газ Азербайджана, благодаря строящемуся сейчас газопроводу Tanap», — резюмирует Пикин.

Кроме того, у турок, как замечает эксперт, построены терминалы по приему СПГ, что позволяет Анкаре спекулировать и на этой темы. Впрочем, у турок действительно есть основания говорить о том, что поставки газа в эту страну диверсифицированы.

Газ от второй нитки может пойти только в Евросоюз

«В силу этого, Турция может выбирать поставщиков для внутреннего рынка, а также диктовать свои ценовые условия. Поэтому вторая нитка «Турецкого потока» направлена в сторону Евросоюза», — заключает Пикин.

Кроме того, надо понимать, что реализация второй нитки «Турецкого потока» проходит в рамках стратегии Анкары по созданию энергетического хаба на территории Турции. Турки хотят получать энергоресурсы от России , Ирана, Азербайджана и других соседних с ними стран, а затем поставлять их через свою национальную территорию в государства Европейского союза.

Другой вопрос, что Турция не является той страной, которая может пролоббировать российский газ в Брюсселе , поскольку на энергетический обмен с Россией европейские политические структуры наложили огромное количество ограничений.

«Что касается практических перспектив второй нитки «Турецкого потока», то Россия, конечно, может начать реализовывать этот проект на свой страх и риск, но опыт «Южного потока» говорит нам о том, что все в этом вопросе очень сложно. В таком случае здесь будут риски, которые в действительности ничем не будут страховаться», — констатирует Пикин.

Газопровод Tanap может стать выходом для этого проекта

У нас есть негативный опыт с «Южным потоком», который подтвердил, что без наличия гарантий со стороны Еврокомиссии с такими проектами может случиться все, что угодно. В силу этого, даже было соответствующее заявление со стороны российского МИД , что мы начнем реализацию подобного проекта только в том случае, если он будет завизирован Евросоюзом.

«Ведь нам пришлось свернуть «Южный поток» даже в той ситуации, когда по отдельности каждая стран данного проекта, дала свое согласие. Просто они все спасовали под известным внешнеполитическим давлением», — резюмирует Пикин.

Как замечает эксперт, единственной возможностью встроить вторую нитку «Турецкого потока» в современную энергетическую структуру Евросоюза является газопровод Tanap, под который Брюссель сегодня выделяет огромные деньги. Только данный газопровод не имеет гарантированных запасов газа в Азербайджане, поэтому под него можно подвести и «Турецкий поток».

«Впрочем, все это является отдельной темой и весьма спорной, поэтому под реализацию данной стратегии также нужны какие-то дополнительные многосторонние отношения, которые еще надо будет подписать», — заключает Пикин.

Так-то, на деле вторая нитка «Турецкого потока» нужна европейским потребителями — страны Южной Европы готовы принять этот проект, поэтому если эти объемы пойдут в Евросоюз, то они, совершенно точно, найдут там себе рынок сбыта.