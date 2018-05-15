Поездки самостоятельных путешественников существенно дорожают

России рост популярности поездок за рубеж, ослабление рубля и подорожание авиатоплива резко изменили стоимость международных перелетов: за год они подорожали более чем на 20%. На треть выросли и цены на размещение в отелях на ряде популярных курортных направлений.

За год средняя стоимость авиабилетов, выкупленных на летний период на международные направления с вылетом из Москвы , выросла на 22,4% — до 23,8 тыс. руб., из других городов-миллионников — на 20% (до 23,4 тыс.), подсчитал специально для «Коммерсанта» OneTwoTrip. Похожие оценки дают другие сервисы онлайн-бронирования авиабилетов.

По расчетам Tutu.ru, самым заметным оказалось увеличение цены перелета в Болгарию : так, минимальная стоимость авиабилетов в эту страну в мае 2018 года составляет 14,7 тыс. руб. — это на 68,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минимальная цена перелета во Францию выросла на 32,8% — до 19,6 тыс. руб., в ОАЭ — на 16,3% — до 19 тыс. руб., в Хорватию — на 15,9% — до 16,8 тыс. руб.

Причиной резкого повышения стоимости размещения, согласно выводам Ostrovok.ru, стал увеличивающийся второй год подряд общий интерес к поездкам за рубеж.

По оценкам сервиса, средняя цена при бронировании отелей и апартаментов в Турции за год выросла на 28% — до 6,1 тыс. руб. за ночь. На Атлантическом побережье рост составил 36% — до 9,3 тыс. руб., на европейском побережье Черного моря — 32% — до 4,3 тыс. руб., в Израиле — 27% — до 12,7 тыс. руб. Средства размещения на Черноморском побережье России, которые пока не пользуются повышенным спросом на летний период, по данным Ostrovok.ru, подорожали за год лишь на 4%.

Как отмечают аналитики OneTwoTrip, продажи авиабилетов на международные направления с вылетом из Москвы с начала 2018 года выросли на 10%, в то время как внутренние показали рост на 24%. На региональных рынках спрос на авиаперелеты по России увеличился на 45%, на зарубежные маршруты сократился на 4%. Общая доля авиабилетов, продаваемых за рубеж на летний период, по расчетам OneTwoTrip, за год снизилась с 33% до 27%. Похожие данные приводят и в Biletix: там говорят, что доля внутренних направлений за год выросла с 47% до 62%, приблизившись к показателю 2016 года (64%), когда был зафиксирован исторический максимум.

Между тем тенденции на организованном рынке значительно отличаются. По расчетам OnlineTur.ru, за год средняя стоимость туров на популярные зарубежные направления выросла лишь на 8-12%. Доля внутренних туров в общей структуре продаж при этом за год сократилась с 9% до 3%, свидетельствуют данные Level.travel.