ЦБ выступает против полной отмены репатриации выручки

«Мы не считаем правильным полную отмену репатриации на сегодняшний день», — сказал он.

Скобелкин отметил, что «деньги должны работать на экономику нашего государства, а совсем не иностранных государств, где эта валютная выручка может оставаться».