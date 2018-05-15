ЦБ выступает против полной отмены репатриации выручки 

ЦБ выступает против отмены репатриации валютной выручки, сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
«Мы не считаем правильным полную отмену репатриации на сегодняшний день», — сказал он.
Скобелкин отметил, что «деньги должны работать на экономику нашего государства, а совсем не иностранных государств, где эта валютная выручка может оставаться».
«Было совещание в правительстве под председательством Шувалова Игоря Ивановича. Правительство приняло точку зрения ЦБ. Пока вопрос об изменении в законодательства с точки зрения отмены полной репатриации выручки не стоит», — заявил Скобелкин.