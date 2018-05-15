Ещё
ЦБ выступает против полной отмены репатриации выручки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ выступает против полной отмены репатриации выручки 

Rambler News Service 29 минут назад
Фото: ТАСС
ЦБ выступает против отмены репатриации валютной выручки, сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
«Мы не считаем правильным полную отмену репатриации на сегодняшний день», — сказал он.
Скобелкин отметил, что «деньги должны работать на экономику нашего государства, а совсем не иностранных государств, где эта валютная выручка может оставаться».
«Было совещание в правительстве под председательством Шувалова Игоря Ивановича. Правительство приняло точку зрения ЦБ. Пока вопрос об изменении в законодательства с точки зрения отмены полной репатриации выручки не стоит», — заявил Скобелкин.
Rambler News Service: последние новости
В ЕАЭС появится совет министров сельского хозяйства Порошенко назвал ГТС Украины одним из элементов «сдерживания России» Власти Польши начали расследование из-за «Северного потока-2»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Франция вернула Севастополь Украине681
Новые нацпроекты возложат плечи на пожилых россиян225
«Верните мне ее, мне без нее плохо»138
Раскрыта загадка исчезнувшего малазийского Boeing18
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне78
Видео
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
01:00
Новые нацпроекты возложат плечи на пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа новая версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия Азия
04:03
Украине угрожает новая опасность
Украина В мире
00:27
Нелепое селфи мамаши убило ребёнка
Происшествия Общество
00:39
Раскрыта загадка исчезнувшего малазийского Boeing
В мире
01:26
Южная Корея приняла предложение КНДР
В мире Азия
01:24
«Верните мне ее, мне без нее плохо»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение