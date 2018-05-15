Профицит бюджета — новое геополитическое оружие РФ

Москва , 15 мая — «Вести. Экономика». Высокие нефтегазовые доходы России могут стать козырем в геополитической игре. Как правильно использовать сложившуюся ситуацию?

Цены на нефть растут, рубль выглядит намного слабее, чем мог бы, все это является позитивным моментом для российского бюджета, который впервые за несколько лет будет сверстан с профицитом. Эксперты полагают, что профицит бюджета в текущей ситуации может стать своего рода оружием для улучшения геополитического положения страны.

По оценкам Минфина , доходы бюджета от продажи нефти и газа в этом году вырастут в 5 раз по сравнению с ожидаемыми доходами, установленными в бюджете на 2018 г. Таким образом, высока вероятность, что впервые с 2011 г. бюджет будет профицитным в 0,45% от ВВП. Ранее ожидался дефицит в размере 1,3% от ВВП.

Напомним, в бюджет закладывалась средняя цена барреля нефти Urals на уровне $40, однако за период с января по апрель показатель составил $66,15. При этом сейчас бочка нефти стоит еще дороже. Более того, цены на нефть в рублях, а это главный показатель для бюджета, находятся на исторических максимумах.

Эксперты уверены, что текущая ситуация создает для России определенную «подушку безопасности» на случай каких-то неблагоприятных макроэкономических или геополитических потрясений.

Одним из способов использования этой «подушки» может стать покупка золота. Российский центральный банк уже является одним из крупнейших покупателей металла: он увеличил свои резервы почти на 500 тонн менее чем за три года, и это при том, что бюджет был дефицитным.

Можно предположить, что сейчас покупки золота станут еще более агрессивными. Почему это важно для России? Обеспеченная золотом валюта — наиболее независима от доллара, а с геополитической точки зрения это увеличивает арсенал России в противостоянии с Вашингтоном.

Кстати, буквально несколько дней назад президент РФ Владимир Путин , выступая перед депутатами Госдумы , заявил о необходимости отвязки российской экономики от доллара. Он также добавил, что власти думают над тем, как «освободить себя от этого бремени». По словам президента, монополия доллара опасна и ненадежна, и США подтверждают это, вводя незаконные ограничения.

По его словам, «отрыв от доллара» — основной валюты торговых расчетов в мире — приведет к «повышению экономического суверенитета» России, что является «абсолютно правильным».

"Весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих регионов", — объяснил Путин.