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Доллар в минусе; австралийская валюта укрепилась на сильных данных по Китаю
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Доллар в минусе; австралийская валюта укрепилась на сильных данных по Китаю 

Investing.com Россия 33 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Доллар немного снизился по отношению к другим основным валютам во вторник утром. Данные по промышленности Китая были в центре внимания, так как их положительная оценка поддержала австралийскую валюту.
Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести основных валют, скинул 0,03% до отметки 92,52.
Несмотря на падение ранним утром в Азии, доллар был более устойчивым на ночных торгах, поскольку он был поддержан доходностью 10-летних госоюлигаций, которая вновь поднялась до 3%. Рынки также будут внимательно следить за новостями по торговым отношениям США и Китая, чтобы искать подсказки, поскольку, как говорят, президент США Дональд Трамп работает с представителем Китая над отменой санкций в отношении телекоммуникационной компании ZTE (HK:0763).
Пара USD/JPY прибавила 0,08% до отметки 109,75. Япония опубликует показатель роста ВВП в среду и данные по потребительской инфляции в пятницу, что, как ожидается, станет драйвером иены.
Народный банк Китая установил базовую ставку для юаня по отношению к доллару на уровне 6,3486 против вчерашних 6,3345. Пара USD/CNY набрала 0,12%, торгуясь на уровне 6,3471.
Китай опубликовал данные по промышленному производству во вторник утром, которые оказались лучше прогноза, отразив прирост на 7% против ожидаемых 6,4%. Данные отражают изменение выпуска продукции промышленными предприятиями, добывающими компаниями и коммунальными предприятиями. Увеличение считается инфляционным давлением, что может привести к ужесточению денежно-кредитной политики, создавая позитивные настроения для юаня и австралийского доллара.
Пара AUD/USD прибавила 0,04% до уровня 0,7530. Валюту поддержали сильные данные по Китаю. Поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, его макростатистика может быть ориентировочным драйвером для австралийской валюты.
Между тем, Резервный банк Австралии опубликовал свои протоколы заседания, отразившие отсутствие «острой необходимости» в краткосрочной корректировке денежно-кредитной политики. Банк удерживает свою мягкую позицию, сохраняя ключевую ставку на уровне 1,5% с августа 2016 года.
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