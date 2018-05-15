Доллар в минусе; австралийская валюта укрепилась на сильных данных по Китаю

Investing.com — Доллар немного снизился по отношению к другим основным валютам во вторник утром. Данные по промышленности Китая были в центре внимания, так как их положительная оценка поддержала австралийскую валюту.

Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести основных валют, скинул 0,03% до отметки 92,52.

Несмотря на падение ранним утром в Азии, доллар был более устойчивым на ночных торгах, поскольку он был поддержан доходностью 10-летних госоюлигаций, которая вновь поднялась до 3%. Рынки также будут внимательно следить за новостями по торговым отношениям США и Китая, чтобы искать подсказки, поскольку, как говорят, президент США Дональд Трамп работает с представителем Китая над отменой санкций в отношении телекоммуникационной компании ZTE (HK:0763).

Пара USD/JPY прибавила 0,08% до отметки 109,75. Япония опубликует показатель роста ВВП в среду и данные по потребительской инфляции в пятницу, что, как ожидается, станет драйвером иены.

Народный банк Китая установил базовую ставку для юаня по отношению к доллару на уровне 6,3486 против вчерашних 6,3345. Пара USD/CNY набрала 0,12%, торгуясь на уровне 6,3471.

Китай опубликовал данные по промышленному производству во вторник утром, которые оказались лучше прогноза, отразив прирост на 7% против ожидаемых 6,4%. Данные отражают изменение выпуска продукции промышленными предприятиями, добывающими компаниями и коммунальными предприятиями. Увеличение считается инфляционным давлением, что может привести к ужесточению денежно-кредитной политики, создавая позитивные настроения для юаня и австралийского доллара.

Пара AUD/USD прибавила 0,04% до уровня 0,7530. Валюту поддержали сильные данные по Китаю. Поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии , его макростатистика может быть ориентировочным драйвером для австралийской валюты.

Между тем, Резервный банк Австралии опубликовал свои протоколы заседания, отразившие отсутствие «острой необходимости» в краткосрочной корректировке денежно-кредитной политики. Банк удерживает свою мягкую позицию, сохраняя ключевую ставку на уровне 1,5% с августа 2016 года.