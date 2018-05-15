Новые нацпроекты возложат плечи на пожилых россиян

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СМИ рассказали о возможном повышении пенсионного возраста в России 

РИА Новости 1 час назад
Для реализации нацпроектов в рамках нового "майского указа" властям РФ, скорее всего, придется пойти на повышение пенсионного возраста, иначе бюджетных доходов будет недостаточно, пишет во вторник газета "Коммерсант".
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Нацпроекты 2018-2024 годов, над которыми будет работать новое правительство Дмитрия Медведева, очень похожи на нацпроекты времен его президентства. В "двадцатипятитриллионном плане" Белого дома, с которым ознакомилось издание — 13 проектов, развивающих уже существующие. Наиболее крупные его расходы — онкологическая программа, обеспечение госсектора и школ цифровыми каналами связи, ремонт дорог в нестоличных мегаполисах и инвестиции в российское программное обеспечение для "цифрового государства". В год они будут стоить дополнительно 150–200 миллиардов рублей каждый. Самый логичный способ покрыть эти расходы — экономия бюджета при повышении пенсионного возраста, пишет газета.
Как отмечает издание, ожидается крупное, но нерадикальное перераспределение расходов бюджета, около 7,8% федеральных расходов (траты на нацпроекты предполагают в основном федеральное финансирование) или около 4% консолидированных бюджетных расходов. Это более масштабный план для бюджетной системы, чем нацпроекты 2008-2012 годов, поскольку они производятся в рамках "бюджетного правила".
Если в 2015–2018 годах бюджет сокращал расходы на национальную экономику и оборону, то в 2019–2024 годах сокращение затронет те же сферы плюс, видимо, средства, сэкономленные федеральным бюджетом в результате повышения пенсионного возраста. При повышении пенсионного возраста на пять лет с 2019 года в жесткой версии большая часть нацпроектов будет оплачена этой экономией, добавляет газета.
Экономические ведомства уже сверстали базовые параметры новых нацпроектов в деньгах, "переупаковав" в них имеющиеся госпрограммы. Среди 13 проектов — крупнейшие: автодорожный (8,42 триллиона рублей до 2024 года), демографический (3,55 триллиона), инфраструктурный (1,79 триллиона) и проект "цифровой экономики" (1,31 триллиона).
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