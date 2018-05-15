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В апреле тарифы на авиаперевозки продолжают опережать уровни 2017 года
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В апреле тарифы на авиаперевозки продолжают опережать уровни 2017 года 

AirCargoNews.ru 2 часа назад
Фото: AirCargoNews.ru
В апреле грузовые авиаперевозчики продолжали регистрировать повышение тарифов на авиаперевозки по сравнению с годом ранее, пишет AVIAV.
Согласно последним данным поставщика данных Tac Index, перевозчики, предлагающие грузовые мощности по услугам из Гонконга в Северную Америку, зафиксировали в апреле рост цен на 14,8 процентов в годовом исчислении до 3,65 долларов за килограмм.
В то время как цены на торговлю улучшились по сравнению с прошлым годом, они не особо себя проявили мартовских уровнях, что является отражением того, что сектор вошел в спокойный летний период, прежде чем спрос снова повысится в конце лета перед пиковым сезоном.
Цены на торговлю также опережают уровни, зафиксированные как в апреле 2016 года, так и в 2015 году, что отражает сохраняющуюся силу спроса за последние пару лет.
Подобная ситуация сейчас происходит на маршрутах из Гонконга в Европу, где в апреле среднегодовые цены выросли на 14,1 проц. до 2,50 долларов за килограмм.
Это также небольшое улучшение по сравнению с ценами в 2,44 доллара за килограмм, достигнутыми в марте, что является отражением сезонных тенденций.
Тем не менее, это на семь центов ниже уровня в 2,57 доллара за килограмм, зарегистрированного Tac Index в апреле 2015 года.
Кроме того, в апреле по маршрутам Франкфурт — Северная Америка цены выросли на 13,3 проц. в годовом исчислении до 2,90 долларов за килограмм.
Данный результат снижается на мартовских показателях, который отражает перевозчиков, которые начинают увеличивать пропускную способность трансатлантических маршрутах для пассажирского сезона, в то время как спрос остается без изменений в летний период.
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