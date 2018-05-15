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В МЧС рассказали о финансовых резервах регионов
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В МЧС рассказали о региональных резервах на случай ЧС 

РИА Новости 15 мая 2018
Фото: РИА Новости
Регионы РФ в первом квартале 2018 года сократили общий объем материальных резервов на предупреждение и ликвидацию крупномасштабных чрезвычайных ситуаций более чем на 13%, доведя его до 16,31 миллиарда рублей — это 89,7% от планируемых объемов, сообщает МЧС России.
"В первом квартале 2018 года общий объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, накопленных органами исполнительной власти субъектов РФ, составил 16,315 миллиарда рублей (89,7% от планируемых объемов накопления). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года он уменьшился на 2,465 миллиарда рублей (13,1%)", — говорится в материалах ведомства.
Рекордный материальный резерв на случай ЧС создан в Москве — 5,7 миллиарда рублей. Далее следуют Хабаровский край (782,8 миллиона рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (744,6 миллиона рублей) и Московская область (730 миллионов рублей). Самые маленькие запасы имеют Чечня (7,2 миллиона рублей), Карелия (18,3 миллиона рублей), а также Псковская область (19,8 миллиона рублей).
В полном объеме от запланированного созданы резервы в 21 субъекте РФ: Мордовии, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Чувашии, Пермском крае, Белгородской, Брянской, Кемеровской, Костромской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Тамбовской, Тульской, Тюменской областях, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ненецком автономных округах.
"В республике Крым и Иркутской области созданы резервы в объеме менее 50% от запланированного", — отмечается в документе.
По данным МЧС РФ, в первом квартале 2018 года из материальных резервов на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС было выделено 59,09 миллиона рублей.
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