В МЧС рассказали о финансовых резервах регионов

В МЧС рассказали о региональных резервах на случай ЧС

Регионы РФ в первом квартале 2018 года сократили общий объем материальных резервов на предупреждение и ликвидацию крупномасштабных чрезвычайных ситуаций более чем на 13%, доведя его до 16,31 миллиарда рублей — это 89,7% от планируемых объемов, сообщает МЧС России

"В первом квартале 2018 года общий объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, накопленных органами исполнительной власти субъектов РФ, составил 16,315 миллиарда рублей (89,7% от планируемых объемов накопления). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года он уменьшился на 2,465 миллиарда рублей (13,1%)", — говорится в материалах ведомства.

"В республике Крым и Иркутской области созданы резервы в объеме менее 50% от запланированного", — отмечается в документе.

По данным МЧС РФ, в первом квартале 2018 года из материальных резервов на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС было выделено 59,09 миллиона рублей.