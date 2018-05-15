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В России появится реестр криптоинвесторов
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В России появится реестр криптоинвесторов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Dado Ruvic/Reuters
В России планируют создать реестр криптоинвесторов, их будут идентифицировать по паспорту и ИНН. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.
По данным издания, реестр будет вести Банк России или Минфин. При этом криптокошелек будет привязан к паспортным данным и ИНН для исключения анонимности расчетов, а самих криптоинвесторов можно будет идентифицировать по биометрическим данным.
По мнению экспертов газеты, идентификация необходима в рамках исполнения антиотмывочного законодательства. Как отмечается, данная инициатива сделает российскую криптоиндустрию более прозрачной, однако не позволит контролировать инвестиции, осуществляемые на внешних биржах.
Ранее сообщалось, что в России создадут в России создадут стандарт для ICO.
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