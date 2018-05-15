Почему деньги бегут из России

С января по апрель 2018 года частный сектор вывез из России 21 миллиард долларов, что на 17,3% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщил ЦБ . Годом ранее чистый отток капитала из страны за тот же период составил 17,9 миллиарда долларов. А в целом по итогам прошлого года чистый вывоз капитала из России достиг 31,3 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше показателя 2016 года.

Почему деньги убегают быстрее

«Нефть выросла, денег стало больше, соответственно, можно оставлять заначку за рубежом», — пояснил «Ридусу» столь заметный рост оттока капитала директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

Вторая очевидная причина — история с санкциями, которая началась, на самом деле, не в апреле, а в первых числах января на опасениях по поводу возможности ужесточения ограничительных мер, особенно в отношении облигаций федерального займа. До прямого запрета на скупку ОФЗ дело пока не дошло, но риски остаются. И вместе с новой порцией весьма чувствительных санкций все это серьезно давит на инвесторов.

Надо понимать, что общий отток капитала в прошлом году, скорее, связан с тем, что часть российских и иностранных участников рынка выводили свои средства просто из бизнес-соображений. При этом вложения в государственные ценные бумаги росли, благодаря высоким процентным ставкам и относительно низким на тот момент рискам. То есть, был отток из долгосрочных активов и приток спекулятивных капиталов.

«Но нельзя сказать, что это плохо, — отмечает аналитик TeleTrade Александр Егоров. — Рынок без спекулянтов не бывает, краткосрочные инвестиции тоже нужны для поддержания ликвидности в целом».

Закономерно, что повышение рисков, прежде всего, обострение отношений с США и новые санкции, провоцируют спекулянтов превентивно избавляться от ОФЗ, что ускоряет бегство денег. К тому же, доллар США, наконец, начал набирать силу на рынке Forex, и доходности в США тоже начали расти. Все это привело к тому, что часть инвесторов решили зафиксировать полученную прибыль, не дожидаясь более резкого ослабления рубля.

Повод для раздумий, но еще не катастрофа

Фундаментально в оттоке капитала ничего хорошего нет, уверен Разуваев. И недаром все время идут разговоры о необходимости ввести какие-то административные методы регулирования этого процесса в условиях текущей геополитики. Почему же только разговоры? Возможно, причина кроется в том, что в вывозе капитала есть и маленький плюс — это ослабляет рубль, что выгодно бюджету и экспортерам.

Так что даже при дорожающей нефти сильного укрепления рубля ждать не стоит, предупреждают эксперты. По словам Разуваева, остается фундаментальный коридор в 60−64 рубля за доллар. Егоров прогнозирует широкий диапазон — 60−65 рублей за доллар, чуть более узкий — 62−64 рубля за доллар.

«Где-то в рамках вот этого все будет решаться. Это в принципе нормальная сбалансированная цена. Видно, что для участников рынка она достаточно комфортна, нет резких движений в одну или другую строну. Это говорит о том, что в ближайшее время далеко от этих значений мы не уйдем. Если никаких не будет катастроф, может быть, рубль и будет слабеть, но это будет постепенно происходить», — рассуждает Егоров.

Он считает, что более ощутимый отток капитала — пока еще не катастрофа, поскольку в целом российский рынок чувствует себя более или менее хорошо: после импульсного ослабления в апреле рубль относительно стабилизировался, нефть остается на достаточно высоких уровнях. То есть, в целом ситуация с экономической точки зрения вполне нормальная.

«Инфляция в норме, ключевая ставка достаточно высокая, но относительная стабильность финансовая в стране есть, из-за высокой нефти растут поступления в бюджет, — перечисляет аналитик. — То есть, по большому счету общий отток или общий приток капитала — один из показателей макроэкономического состояния экономики, но в целом российская экономика, учитывая даже сложную ситуацию, связанную с кризисом и санкциями, движется в рамках поступательного развития, и достаточно неплохо».

А что завтра?

Многое зависит от точки зрения: по некоторым показателям в российской экономике все замечательно, по другим — не очень хорошо, и иногда они противоречат друг другу, отмечает Егоров. Связано это с тем, что используются просто разные базы и разные методики учета и расчета. Но в совокупности факторов, оценивая рыночную составляющую экономики, эксперт не видит в ускоренном выводе капиталов серьезных поводов для тревоги.

Вопрос о том, насколько устойчиво это благополучие, конечно, намного сложнее. Но в целом факторы, которые раньше вызывали напряжение в геополитике и глобальной экономике, сейчас относительно стабилизировались, считает аналитик.

В отношении ядерной программы Ирана , по его мнению, США оказались как бы в изоляции, потому что остальные участники соглашения хотят его сохранить. Намечена встреча американского президента с лидером КНДР . Идут переговоры с Китаем и переговоры по североамериканскому торговому соглашению.

«Вопрос, будут ли какие-то новые очаги напряжения, которые могут изменить ситуацию? Сейчас я вроде не чувствую чего-то такого, все идет своим чередом, — говорит эксперт. — В этих условиях единственный риск для развивающихся рынков, куда относится и Россия, — большой рост доходности в США и вывод денег связанный с тем, что будут просто переходить в доллар, потому что он окажется более высокодоходной валютой по сравнению с другими. Но этот риск пока сильно не реализован».