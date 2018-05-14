Рост зарплат упирается в потребительский спрос

Рост реальных зарплат, который есть и который прогнозируют в дальнейшем, указывает, что доходы населения растут с опережением по отношению к экономической динамике, говорят эксперты ФБА «Экономика сегодня»

Реальная зарплата россиян в текущем году в среднем вырастет на 7-8%. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

За первый квартал годовой темп прироста реальной заработной платы в РФ составил 9,5%, годовой темп замедлился до 6,5%.

Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян в феврале выросли впервые с января 2017 года. В ЦБ отмечали, что рост связан с премиями бюджетников и не будет высоким до конца года.

Решающий второй квартал

В ближайшее время мы не увидим столь стремительного роста зарплат в бюджетном секторе, как было в первом квартале, говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов

"Зато продолжится рост в таких секторах, как добыча полезных ископаемых — экспорт вырос, прежде всего, за счет роста цен на нефть. Впрочем, занятость там довольно низкая. В остальных же секторах зарплата не будет расти быстрыми темпами. Причина — слабый потребительский спрос. Определенный рост, однако, произошел в сфере автомобилей, и это связано с отложенным спросом", — сказал эксперт.

Представленные регулятором 7-8% — это данные Росстата , Центробанк не имеет своих данных по зарплатам. Нужно смотреть, как закончится второй квартал, он в этом смысле будет решающим, отметил Сафонов.

Положительная динамика

Общегодовой рост зарплат, по мнению эксперта, составит в районе 5%, и в нынешних условиях положительная динамика в принципе это плюс, отметил эксперт.

"ЦБ продолжает свою политику в области таргетирования инфляции, и по всем показателям, которые есть на текущий момент, мы должны находиться по уровню инфляции в пределах 3,8%. Инфляция ведь тоже является источником роста зарплат. Если предположить, что рост зарплат будет идти параллельно инфляции в 3,8%, получается так: первый квартал — рост в районе 9%, остальное — по понижающей. В итоге выйдем как раз на среднегодовые показатели в 5%", — сказал эксперт.

Александр Широв. Насколько те цифры, которые показали зарплаты в первом квартале, распространятся на оставшуюся часть года, это большой вопрос, говорит заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

"Думаю, рост будет более скромным, реальный вариант — в районе 4%. Это тоже неплохо, так как означает, что доходы населения растут с опережением по отношению к экономической динамике", — сказал эксперт.